¡Se escondió debajo de ropas! Reo huyó del penal de Qalauma y fue hallado en una vivienda de El Alto

Son dos casos de huidas de reos en diferentes penales en el departamento de La Paz. El primer caso se registró este domingo en el penal de Qalauma, donde el privado de libertad fugó de este recinto, y fue hallado horas después en un inmueble de la ciudad de El Alto.

Según el informe preliminar de la Policía, el reo se encontraba escondido, debajo de prendas de vestir.

El segundo caso se registró en el penal de San Pedro, donde el privado de libertad intentó simular una fuga, pero fue sorprendido escondido entre el techo y el tumbado.

En las próximas horas autoridades de Régimen Penitenciario, darán a conocer un informe oficial, sobre estos dos casos, de intento de fuga de reclusos.

