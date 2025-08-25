TEMAS DE HOY:
Policial

¡Se escondió debajo de ropas! Reo huyó del penal de Qalauma y fue hallado en una vivienda de El Alto

Según el informe preliminar, el reo escapó y fue hallado dentro de una vivienda. Existe otro caso de intento de fuga de un reo en el penal de San Pedro, quien se escondió en el techo y tumbado del recinto carcelario.

Red Uno de Bolivia

25/08/2025 9:43

Foto: Redes Sociales.
La Paz

Escuchar esta nota

Son dos casos de huidas de reos en diferentes penales en el departamento de La Paz. El primer caso se registró este domingo en el penal de Qalauma, donde el privado de libertad fugó de este recinto, y fue hallado horas después en un inmueble de la ciudad de El Alto.

Según el informe preliminar de la Policía, el reo se encontraba escondido, debajo de prendas de vestir.

El segundo caso se registró en el penal de San Pedro, donde el privado de libertad intentó simular una fuga, pero fue sorprendido escondido entre el techo y el tumbado.

En las próximas horas autoridades de Régimen Penitenciario, darán a conocer un informe oficial, sobre estos dos casos, de intento de fuga de reclusos.

 

