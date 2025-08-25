Internos protestan en el penal de Palmasola y piden liberación de detenidos preventivos

Este lunes, internos realizaron una protesta en el penal de Palmasola en demanda de revisión de situación jurídica de todos los detenidos preventivos. Un contingente policial se trasladó al penal para resguardar el lugar.

"Es una manifestación del grupo que está como población penitenciaria en Palmasola. Es una protesta pacífica, por el momento. Se tomaron las medidas de seguridad correspondientes para que la Policía refuerce el control de seguridad y, así, podemos evitar que exista algún problema interno o externo por la protesta", indicó el director de Régimen Penitenciario, Mauricio Romero.

En el PC-4, privados de libertad se reunieron cerca de la puerta, portando letreros en los expresaban su pedido.

"Buscan que la justicia pueda ser igual para ellos; en algunos casos, con revisión de sus detenciones preventivas o sus sentencias en el grado de apelación o la situación jurídica que corresponda", agregó Romero.

Así, los internos indicaron que piden "libertad e igualdad" para todos, especialmente para los detenidos preventivos, asegurando que son la mayoría de los privados de libertad. Se refirieron a las audiencias de Luis Fernando Camacho, Marco Pumari y Jeanine Añez, en las que podría determinarse su libertad tras varios años de proceso sin llegar a condena.

"Estamos pidiendo que haya igualdad jurídica. No nos oponemos a que se vayan las tres personas, que se vayan, pero que también se vayan todos los compañeros que han cumplido más de tres años. Somos alrededor del 63% de detenidos preventivos en Bolivia. Solamente tres personas se van a beneficiar, no es justo. Que las autoridades se pongan la mano al pecho y hagan cumplir la ley", comentó un interno.

Otro privado de libertad comentó que lleva cinco años detenido y su caso no tiene resolución. Comentaron asimismo que entre los detenidos preventivos hay adultos mayores y personas enfermas.

