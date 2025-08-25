Protesta en el penal de San Pedro; exigen revisar detenciones preventivas

La mañana de este lunes 25 de agosto se registra una protesta de reclusos del penal de San Pedro exigiendo la revisión todos los casos de detenciones preventivas de todos los reclusos en el país.

Los reclusos realizaron una protesta en puertas de la cárcel de San Pedro portando carteles exigiendo el mismo trato que los casos de Jeanine Añez, Luis Fernando Camacho y Marco Pumari, cuyas medidas de detención preventiva serán revisadas por instrucción del Tribunal Supremo de Justicia.

“Exigimos que se revisen los casos de todos los reclusos, no solo de los presos políticos. Somos 19.000 privados de libertad con detención preventiva que no se nos toma en cuenta, hay favorecimiento político. San Pedro se declara en emergencia”, dijo un representante de los reclusos.

Mire el video:

