Pumari llega al TDJ de La Paz para la audiencia que revisará su detención preventiva

El exlíder cívico de Potosí, Marco Antonio Pumari, pasada la una de la tarde, llegó hasta Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz para asistir a su audiencia por el caso “Golpe I”, prevista para las 14:00.

Pumari, fue trasladado desde el penal de Cantumarca hasta la cárcel de San Pedro, y posteriormente hasta el edificio del TDJ, ubicado entre las calles Potosí y Yanacocha, en el centro de la ciudad de La Paz.

Durante su traslado desde Potosí, Pumari ingresó a San Pedro gritanto ¡Viva Bolivia! y no pudo tener mayor contacto con los medios de comunicación.

La audiencia se desarrollará luego de que el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, emitió el pasado viernes un instructivo que ordenó a los tribunales departamentales la revisión de los plazos procesales de la detención preventiva de Jeanine Añez, Marco Pumari, y el gobernador electo de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho.

Recordemos que el caso “Golpe I” fue abierto tras que la exdiputada del MAS, Lidia Patty, presentara una denuncia contra Camacho y Pumari por los delitos de terrorismo, cohecho activo, uso indebido de bienes del Estado, entre otros, por los hechos registrados en noviembre de 2019.

