Menor de nueve años quedó en terapia intensiva tras recibir pelotazo en un estadio

La emoción de un partido de béisbol se transformó en una pesadilla para una familia en la Ciudad de México, luego de que un niño de nueve años, Simón Falah-Assadi Martínez, sufriera una hemorragia cerebral tras ser golpeado por una pelota. El incidente ocurrió en el Estadio Alfredo Harp Helú, durante el encuentro entre los Diablos Rojos de México y los Pericos de Puebla.

La pesadilla después del juego

El trágico suceso se dio en una zona del estadio donde la malla de seguridad no cubre completamente. Aunque el pequeño fue atendido en el lugar y no parecía tener daños graves, la situación empeoró al llegar a casa. Su madre, Ana Luisa Martínez, relató que el niño comenzó a sentir fuertes dolores de cabeza y vómitos, lo que los obligó a llevarlo de urgencia a un hospital, según informan medios mexicanos.

En el hospital, una tomografía reveló la grave lesión: una hemorragia de aproximadamente 30 centímetros cúbicos de sangre que estaba ejerciendo presión en el lado izquierdo del cerebro. El menor fue sometido a una cirugía de emergencia para liberar la presión y actualmente se encuentra en terapia intensiva.

Un llamado de ayuda y el debate sobre la seguridad

La familia de Simón enfrenta una doble batalla. Por un lado, la angustia por la salud del niño y, por otro, la difícil situación económica, ya que perdieron su seguro de gastos médicos. Han recurrido a las redes sociales para solicitar apoyo, lo que ha generado una ola de solidaridad entre aficionados y el público en general.

A pesar de que la directiva de los Diablos Rojos ha declarado que cubrirá los gastos médicos, lo ocurrido ha puesto de relieve la necesidad de extender las mallas de protección para evitar que la vida de los asistentes vuelva a estar en riesgo por una simple pelota. El club, en un comunicado, ha hecho un llamado a la afición para que mantenga la atención en el juego, aunque el caso de Simón demuestra que a veces, incluso con la máxima precaución, los riesgos son inevitables.

