Semana de clásicos: estos son los duelos de esta semana por la Copa Bolivia

Se viene una semana cargada de mucho fútbol por la Copa Bolivia, pero sobre todo, está marcado por en la mayoría de los encuentros se jugarán clásicos en diferentes departamentos.

La fecha 7 de la Copa Bolivia se jugará esta semana, y hay duelos importantes como el clásico paceño entre The Strongest y Bolívar entre otros partidos. Aquí te damos a conocer el fixture de duelos para esta semana que comienza.

El martes 26 de agosto, a las 15:00, A.B.B. se enfrentará a Always Ready. El miércoles 27 de agosto, a las 20:00, Bolívar jugará contra The Strongest. El viernes 29 de agosto, a las 17:00, Real Tomayapo se medirá con Guabirá. El sábado 30 de agosto, a las 15:00, San Antonio enfrentará a FC Universitario, y a las 20:00, Nacional Potosí se enfrentará a Independiente. El domingo 31 de agosto, a las 15:00, CDT Real Oruro jugará contra GV CD San José, a las 17:15, Blooming se medirá con O. Petrolero, y a las 19:30, Wilstermann se enfrentará a Aurora.

