TSE iniciará trámite para la cancelación de personería jurídica de UCS y ADN

El presidente interino del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Óscar Hassenteufel, confirmó este martes que las organizaciones políticas que no alcanzaron el mínimo del 3% de votación en las elecciones generales del 17 de agosto perderán su personería jurídica, en cumplimiento a lo establecido por la normativa vigente.

“Por mandato legal, aquellas organizaciones que no llegan al 3% como mínimo, pierden la personalidad jurídica. Esas organizaciones son el partido político UCS, que participó en esta elección como parte de la alianza La Fuerza del Pueblo, y el partido ADN, que también participó dentro de la alianza Libertad y Democracia. Lamentablemente, estas dos organizaciones deben perder su personería jurídica. El TSE iniciará el trámite de cancelación”, declaró Hassenteufel a la Red Uno.

De acuerdo con los resultados oficiales proclamados por el TSE, la Alianza Libertad y Progreso ADN obtuvo el 1,45%, mientras que la Alianza La Fuerza del Pueblo alcanzó el 1,67%, cifras que no cumplen con el umbral requerido para conservar la vigencia legal.

Con esta determinación, ambas organizaciones quedarán inhabilitadas para participar en futuros procesos electorales, marcando un reordenamiento en el panorama político nacional tras los comicios.

