"Se hizo justicia": La emotiva reacción de la esposa de Pumari tras su liberación

La noticia de la liberación de Marco Antonio Pumari ha desbordado de emoción a su familia. Su esposa, María Isabel Cusi, se unió a la multitud que esperaba en la plaza principal de Potosí y compartió sus sentimientos tras conocer que la justicia le otorgó libertad pura y simple a su esposo.

"Muy feliz, estamos aquí en familia, felices. Hemos recibido la noticia con el corazón lleno de gozo y felicidad", afirmó María, con lágrimas en los ojos. "Se hizo justicia, llegó, aunque tarde, pero llegó". Pumari había permanecido detenido desde diciembre de 2021, un largo periodo de separación que, según su esposa, también los fortaleció como familia. "Nunca perdimos la esperanza", confesó.

María también se refirió al proceso judicial que aún enfrenta Pumari en Potosí, y expresó su confianza en que también se resuelva de manera favorable. "Ya se está pidiendo que se vuelva a llamar a la audiencia para que también le den libertad pura y simple porque él no hizo nada malo", indicó.

La última vez que vio a su esposo fue este fin de semana en el penal de Cantumarca, antes de su traslado a La Paz. En ese encuentro, él les pidió que tuvieran fe, aunque no esperaba mucho de la justicia. "No era justo, él no hizo nada, se ha visto en todas las audiencias que no hay nada contra él", sentenció María, con la voz cargada de alivio.

Visiblemente emocionada, María aprovechó la ocasión para agradecer el apoyo incondicional que recibió Pumari de su equipo de trabajo y de la población potosina. "Es una alegría enorme y es un orgullo para Potosí que está saliendo libre sin culpa", dijo. Acompañada de sus hijos, aseguró que lo primero será reunirse en familia para celebrar. "Su fortaleza son sus hijos", subrayó, compartiendo la felicidad de los pequeños al conocer la noticia.

Una de las hijas de la pareja también se dirigió a su padre. "Decirle a mi papá que no se preocupe por nosotros porque le estamos esperando felices, contentos por la noticia que nos acaban de dar", expresó, destacando la valentía de su familia durante este difícil periodo.

Mira la programación en Red Uno Play