TEMAS DE HOY:
Hallazgo cadáver Delincuencia Narcotráfico

Policial

Auto terminó volcado en la avenida Paurito; conductor salió ileso y abandonó el lugar

Charles Muñoz Flores

24/08/2025 13:44

Auto volcado en el Plan 3000: chofer salió ileso y se dio a la fuga. FOTO: NTV/RED UNO.
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

La madrugada de este domingo, alrededor de la 1:15, se registró un accidente de tránsito en la avenida Paurito, zona del Plan 3000, en Santa Cruz de la Sierra.

Un vehículo particular terminó volcado sobre la vía, generando alarma entre los vecinos que acudieron a verificar lo sucedido.

De acuerdo con los testigos, el conductor del automóvil logró salir por sus propios medios y, pese al impacto, se encontraba ileso. Sin embargo, tras el hecho decidió abandonar el lugar, dejando su movilidad en plena vía.

Minutos después, efectivos de la unidad de Tránsito de la Policía llegaron hasta el sitio del siniestro para iniciar las investigaciones y proceder con el levantamiento del vehículo.

Hasta el cierre de esta nota, las autoridades no brindaron un informe oficial sobre las causas del accidente ni sobre el paradero del conductor. Se espera que en las próximas horas la Policía proporcione mayores detalles sobre este caso.

 

