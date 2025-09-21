Las claves sobre la muerte de la presentadora Débora Estrella que falleció en un accidente aéreo

El pasado sábado, Débora Estrella, reconocida conductora del noticiero matutino de Telediario, perdió la vida en un trágico accidente aéreo que ha conmocionado a todo México. La comunicadora, de 43 años, compartió lo que sería su última publicación en redes sociales pocas horas antes del incidente. Estas son las claves para entender lo sucedido.

Clave 1: La última historia en Instagram

Cerca de las 15:00 horas del sábado, Débora Estrella publicó una historia en su cuenta de Instagram donde se mostraba una avioneta con el texto: "¿Adivinen qué?". Esta imagen, que en un principio parecía una muestra de emoción, terminó siendo una trágica coincidencia: era la aeronave en la que viajaba momentos después.

Débora compartió una foto de la aeronave en la que viajaría en su perfil de Instagram. | Foto: Instagram @deboraestrella

Clave 2: El desplome de la avioneta

Según datos de Protección Civil de Nuevo León, la avioneta se desplomó en la zona de Laderas / Riveras Interpuerto, dentro del Parque Industrial Ciudad Mitras, en el municipio de García, N.L. En el lugar se confirmaron dos fallecimientos: Débora Estrella y el piloto identificado como Bryan Ballesteros Argueta.

Las autoridades continúan investigando las causas del accidente. Hasta el momento, no se ha confirmado si se trató de una falla técnica o un error humano. Se espera un informe detallado en los próximos días.

Protección Civil de Nuevo León informó que en la avioneta viajaban dos personas, mismas que perdieron la vida al instante. | Facebook Protección Civil Nuevo León

Clave 3: Videos del accidente circulan en redes

Poco después del siniestro, usuarios de redes sociales comenzaron a difundir videos del momento exacto del desplome. En uno de ellos se observa cómo la aeronave asciende y segundos después pierde el control, cayendo en picada. En otra grabación, captada por personas cercanas a la zona, se escucha el fuerte ruido del motor antes del impacto, lo que alertó a los testigos.

Clave 4: Un mensaje que hoy conmueve

Semanas antes del accidente, la conductora celebró su cumpleaños número 43 con un mensaje que hoy cobra un tono profundamente emotivo:

“Un año más y la vida cada vez me sabe mejor. A calma, a risas (muchas), a sueños que se cumplen (y a otros nuevos que nacen)... Hoy solo puedo sentir gratitud por todo lo vivido y emoción por todo lo que viene”, escribió en su Instagram el pasado 7 de agosto.

Mira la programación en Red Uno Play