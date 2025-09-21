“La respuesta al odio no es el odio, es el amor": La viuda de Charlie Kirk dice que perdona al asesino de su esposo

Durante una conmovedora ceremonia celebrada en el estadio State Farm de la Universidad de Phoenix, Arizona, Erika Kirk, viuda del activista conservador Charlie Kirk, sorprendió al público al declarar públicamente que perdona al asesino de su esposo. “Lo perdono porque fue lo que hizo Cristo y es lo que haría Charlie”, expresó ante más de 70.000 asistentes que se reunieron para rendir homenaje al fallecido.

La ceremonia, que reunió a personas de distintas partes del mundo, estuvo marcada por momentos de profundo dolor y fe. Erika agradeció la masiva presencia y dijo sentirse fortalecida por el apoyo recibido. “Dios los bendiga a todos por venir aquí desde todas partes del mundo para honrar y celebrar a mi Charlie”, afirmó con la voz entrecortada.

Erika también relató con dolor el momento en que vio el cuerpo sin vida de su esposo. “La tarde del 10 de septiembre llegué a un hospital de Utah para hacer lo impensable: mirar directamente el cuerpo asesinado de mi esposo”, recordó. Describió el impacto de ver la herida que acabó con su vida y el sufrimiento que eso le provocó.

Charlie Kirk fue asesinado de un disparo en el cuello mientras participaba en un evento público en la Universidad del Valle de Utah. El presunto autor del crimen, Tyler Robinson, ha sido acusado formalmente por asesinato con agravantes. Según la ley del estado de Utah, este delito podría conllevar la pena de muerte.

Pese al dolor, Erika Kirk dejó un mensaje de paz. “La respuesta al odio no es el odio. La respuesta que conocemos del Evangelio es amor”, concluyó. Sus palabras resonaron entre los presentes, quienes despidieron a Kirk entre aplausos, oraciones y muestras de respeto.

