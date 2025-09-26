Santa Cruz enfrenta 17 incendios activos y más de 127 mil hectáreas quemadas

La crisis por los incendios forestales continúa intensificándose en el departamento de Santa Cruz. Según informó el director de Recursos Naturales de la Gobernación Cruceña, Paulo Viruez, este jueves se reportaron 1.231 focos de calor, de los cuales 17 evolucionaron a incendios activos que afectan a distintos municipios del departamento.

El foco principal de la emergencia se concentra en San Ignacio de Velasco, donde el incendio se desarrolla dentro del Parque Nacional Noel Kempff Mercado, una zona de difícil acceso por vía terrestre.

“Este incendio se concentra en el Parque Nacional Noel Kempff Mercado, una zona inaccesible que depende 100% de los accesos vía aérea”, afirmó.

A la fecha, la cifra oficial de superficie afectada por el fuego asciende a 127.267 hectáreas, siendo San Ignacio de Velasco el municipio más golpeado. Otros municipios también presentan incendios activos, como San José de Chiquitos, Concepción, Carmen Rivero Torres, Ascensión de Guarayos, Buenavista, San Matías, San Juan, Urubichá y Roboré, según el reporte de la Gobernación.

Para atender la emergencia, la Gobernación, a través del COED (Centro de Operaciones de Emergencia Departamental), ha enviado entre 4 y 5 toneladas de ayuda humanitaria a San Ignacio de Velasco.

“Tenemos ya lo que es alimentación, aguas, rehidratantes, entre otros, destinados al lugar que ya han sido enviados para abastecer a aproximadamente 100 bomberos”, explicó Viruez.

Además de los incendios, la situación se agrava por las condiciones climáticas extremas. Viruez recordó que gran parte del departamento se encuentra bajo alerta naranja por olas de calor.

“La mayoría de los municipios se encuentran declarados en emergencia, toda vez de que no solamente es por el tema de los incendios, sino que nos encontramos en un periodo de sequía”, advirtió.

Ante este panorama, la Gobernación está trabajando con los municipios para implementar acciones de prevención, educación ambiental y respuesta rápida ante nuevos focos.

