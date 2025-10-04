Fiscalía recolecta pruebas tras toma del predio Patujú en Montero

El Ministerio Público, encabezado por el fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, se trasladó este viernes hasta el predio Patujú, donde se realizó un registro en el lugar de los hechos con el objetivo de recolectar elementos de convicción en el marco del proceso penal por presunto avasallamiento.

Zeballos explicó que el operativo se llevó a cabo con resguardo policial y busca garantizar la conservación de pruebas que sustenten las denuncias presentadas tras la ocupación del predio.

“Estamos realizando actividades para conservar los elementos de prueba que corroboren los hechos denunciados, a efectos de identificar a los responsables”, afirmó.

Según el informe preliminar, luego de conocerse la toma del predio, efectivos de la Policía Boliviana, con apoyo aéreo, ingresaron al lugar y desmontaron las carpas instaladas por al menos 200 personas señaladas como presuntos avasalladores.

