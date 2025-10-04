Diputada María René Álvarez denuncia inacción del Estado ante avasallamientos

Una nueva toma de tierras en el predio Patujú, en el municipio de Montero, dejó al menos seis personas heridas este viernes. El hecho ha vuelto a encender la alarma por los avasallamientos en Santa Cruz y provocó fuertes críticas por parte de la diputada María René Álvarez, quien denunció la falta de acción del Gobierno.

Según reportes, un grupo de personas ingresó de forma violenta al terreno, generando enfrentamientos. Testigos aseguran que algunos llevaban armas y actuaron a plena luz del día.

La diputada Álvarez responsabilizó al Gobierno por no evitar este tipo de hechos y dijo que el Estado está ausente en las zonas donde ocurren estos conflictos.

“Estas acciones violentas ocurren a vista y paciencia de las autoridades. No hay presencia del Estado”, declaró.

También criticó al ministro de Gobierno, asegurando que no tiene control de la situación y sugirió que estos avasallamientos podrían tener un interés político, en medio del proceso electoral.

“Estamos cerca del balotaje, y no sería raro que estos hechos estén ligados a un intento por frenar el proceso democrático”, afirmó.

Álvarez acusó al Gobierno de actuar junto a grupos que —según ella— forman parte del crimen organizado, y advirtió que la violencia puede seguir si no se toman medidas urgentes.

