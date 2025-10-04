Diputado Walthy Egüez exige investigación por avasallamiento violento en el predio Patujú, en Santa Cruz

El diputado nacional Walthy Egüez visitó la Clínica Alba de Montero, donde se encuentran internados los propietarios y trabajadores del predio Patujú, víctimas de un violento avasallamiento armado en Santa Cruz.

Egüez, acompañado por autoridades departamentales, denunció que lo ocurrido fue más que una toma ilegal de tierras. Lo calificó como un asalto armado perpetrado por grupos identificados como “interculturales”, quienes ingresaron de forma irregular, portando armas de fuego y actuando de forma coordinada para intimidar a las personas en el lugar.

“No podemos permitir que grupos delincuenciales actúen con total impunidad. El Ministerio Público debe asumir con seriedad esta investigación y garantizar que la justicia llegue a los responsables”, declaró.

El legislador expresó su solidaridad con las víctimas y exigió al Ministerio Público una investigación seria y profunda, que permita identificar tanto a los autores materiales como a los intelectuales del hecho.

El caso del predio Patujú se suma a una serie de denuncias sobre avasallamientos violentos en el departamento de Santa Cruz, una situación que preocupa a sectores productivos y cívicos, que han pedido al Estado actuar con firmeza para proteger la propiedad privada y restablecer el orden.

Mire el video:

