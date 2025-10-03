TSE alerta sobre intentos de frenar la segunda vuelta mediante denuncias sin fundamento

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) emitió un pronunciamiento en el que alertó a la ciudadanía sobre los intentos de afectar la realización de la segunda vuelta electoral mediante la presentación de denuncias sin fundamento ante el Ministerio Público, con el objetivo de desconocer los resultados de las Elecciones Generales del 17 de agosto.

El ente electoral recordó que la organización del proceso y la proclamación de los resultados fueron reconocidos no solo por las organizaciones políticas, sino también por las misiones de observación electoral y por la propia ciudadanía, quienes calificaron el proceso como “exitoso e histórico” debido a la transmisión rápida y transparente de resultados en la misma jornada de votación.

El TSE manifestó su preocupación ante estas acciones, que en el fondo buscan desconocer la voluntad popular expresada en las urnas y generar amedrentamiento hacia los vocales del Órgano Electoral Plurinacional.

Finalmente, la institución reafirmó su compromiso de ejecutar todas las acciones necesarias para garantizar el principio de preclusión y el respeto pleno a los resultados electorales, asegurando que la voluntad del pueblo boliviano será defendida.

