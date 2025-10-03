TSE recibió solicitud formal de Edmand Lara para cambiar condiciones del debate y alista la respuesta

Pasada la media jornada de este viernes 3 de octubre, el vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Gustavo Ávila, informó que se recibió una nota formal por parte del candidato a la vicepresidencia por el Partido Demócrata Cristiano (PDC), Edmand Lara, indicando nuevas condiciones para asistir al debate vicepresidencial programado para este domingo 5 de octubre.

Ávila señaló que, tras recibir la solicitud formal, la misma será evaluada y se emitirá una respuesta en las próximas horas, a tiempo de ratificar el desarrollo del debate.

“Esta nota va a ser respondida en las próximas horas en el cual vamos a hacer conocer al PDC la respuesta del Tribunal Supremo Electoral haciendo conocer las características de la metodología y también los nombres en el que la comisión técnica ha determinado de los moderadores”, señaló Ávila.

El vocal Ávila indicó que la solicitud, hace referencia a los moderadores y la sede donde se realizará el debate, y señaló que todo el contenido de la nota es analizado.

“En realidad solicita pluralidad en medios para debate vicepresidencial, solicita el tema de los moderadores y también de la ciudad. Cada uno de estos temas va a ser respondido por parte del Tribunal Supremo Electoral como se conoce y también cuando le respondamos en la nota vamos a dar a conocer el tema de los nombres de los moderadores. Por lo que le pedimos a la ciudadanía este expectante en la respuesta que va a dar el Tribunal Supremo Electoral al Partido Demócrata Cristiano”, manifestó el vocal del TSE.

Ávila recordó que durante el desarrollo del debate se garantiza la pluralidad, igualdad e imparcialidad, reiterando que el objetivo es el de informar a la población acerca de las propuestas de gobierno que tiene cada uno de los frentes políticos.

“El TSE siempre ha estado comprometido en los debates a respetar estos principios y este debate del día domingo va a caracterizarse por eso, el respeto a la pluralidad, el respeto a la igualdad y a la imparcialidad que merecen también los candidatos y el pueblo boliviano. El único objetivo en el que el órgano electoral organiza estos debates es profundizar el derecho que tienen las y los bolivianos del voto informado y eso vamos a cumplir el día domingo”, afirmó.

Por otra parte, también recordó que el pasado mes de septiembre, los candidatos firmaron un acuerdo para participar de los debates en las fechas establecidas.

