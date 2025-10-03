Cecilia Bellido, presentadora de Red Uno, será una de las moderadoras del debate vicepresidencial

La periodista y presentadora de Red Uno, Cecilia Bellido, será una de las moderadoras del primer debate vicepresidencial, que se llevará a cabo este domingo 5 de octubre, a las 21:00 horas, desde el salón Sirionó de la Fexpocruz, en Santa Cruz.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) confirmó que el evento contará con la participación de los candidatos Edmand Lara (Partido Demócrata Cristiano - PDC) y Juan Pablo Velasco (Alianza Libre), quienes ya aseguraron su presencia.

El debate será transmitido en vivo por Red Uno en señal abierta y a través de todas sus plataformas digitales, en alianza con Unitel. El evento busca dar a conocer las propuestas de los candidatos y fortalecer el voto informado de cara a las elecciones generales.

Además de Bellido, también participará como moderadora Gabriela Oviedo, reconocida comunicadora y presentadora. El formato mantendrá la estructura usada en anteriores procesos electorales.

El debate presidencial está previsto para el próximo 12 de octubre en La Paz, y también será transmitido por Red Uno y Unitel.

Mira la programación en Red Uno Play