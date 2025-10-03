Políticos condenan avasallamiento en Patujú y expresan solidaridad con gobernador Camacho

El avasallamiento del predio Patujú, en el municipio de Montero, donde el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, fue retenido por unas horas por grupos irregulares, generó una ola de pronunciamientos de rechazo en redes sociales por parte de autoridades y líderes políticos del país.

Tras el operativo policial que permitió desalojar a los avasalladores y liberar a los retenidos, distintas voces manifestaron su solidaridad con el gobernador y exigieron medidas firmes contra los responsables.

El alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, calificó el hecho como un secuestro:

“Condenamos de manera enérgica el secuestro del gobernador de Santa Cruz, @LuisFerCamachoV, perpetrado por grupos de avasalladores. Es fundamental que el próximo gobierno asuma con firmeza la defensa de la ley y actúe con mano dura contra quienes se apropian ilegalmente de tierras y terrenos de manera delincuencial”.

Por su parte, el candidato presidencial del PDC, Rodrigo Paz, destacó la necesidad de defender la institucionalidad y la propiedad privada:

“Mi solidaridad a la institucionalidad y el principio de autoridad máxima del Gobernador @LuisFerCamachoV ante las agresiones recientes y los intentos de intimidación personales por parte de avasalladores. En Bolivia no hay ni habrá espacio para la violencia ni ningún acto de odio. La propiedad privada no es un lujo, es un derecho fundamental que sostiene la dignidad y el orden. Solo podemos salir adelante si se respeta la propiedad privada. La ley se hará respetar, y quienes intenten quebrantarla responderán ante el pueblo y la justicia”.

Por su parte samuel Doria Medina posteó: "Con el valor que le es característico, el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, está en el predio Patujú enfrentando en persona a los avasalladores que han atacado y herido al dueño, y que siguen cometiendo el delito más nefasto para la economía agropecuaria cruceña y boliviana.

Hago votos porque este conflicto se resuelva de inmediato y que se garantice la seguridad de Luis Fernando por encima de todo. "Mantengámonos pendientes".

Asimismo, la diputada de Comunidad Ciudadana, Luisa Nayar, alertó sobre la violencia generada en el lugar y exigió acción inmediata de las fuerzas del orden:

“Rechazamos rotundamente el avasallamiento y los secuestros denunciados en #Montero. ¡Más de cien encapuchados atemorizan a las familias! ¡Exijo a la Policía Boliviana actuar de manera inmediata para resguardar la seguridad, liberar a los secuestrados y restablecer el orden!”.

A su turno Reinerio Vargas, rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM), anunció este viernes que la casa de estudios se declara en emergencia ante la escalada de avasallamientos que, según señaló, ha sobrepasado “cualquier posibilidad y límite”.

“Los avasallamientos delincuenciales definitivamente sobrepasaron cualquier posibilidad y límite, no puede ser posible que permitamos que ahora secuestren a un gobernador y autoridades departamentales y agredan a un alcalde que es nuestro docente”, afirmó Vargas en un video difundido en redes sociales.

El rector responsabilizó directamente a las autoridades competentes por la falta de respuesta y lanzó un llamado urgente a que actúen de manera contundente:

“Le exigimos al comandante de la Policía, al fiscal, a las autoridades judiciales, al ministro y al gobierno que actúen, porque si no actúan nosotros vamos a actuar; vamos a defender la libertad de este pueblo porque ya está bueno de avasallamientos”, remarcó.

