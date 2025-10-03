“Nos destruyeron la vida”: Madre lamenta la muerte de su hijo tras discusión con cuidador de autos

En las imágenes se observa a Baran visiblemente molesto, confrontando al cuidador de autos. Aparentemente, intenta agredirlo; pero de manera repentina, empieza a sentirse mal y se apoya en su vehículo, visiblemente afectado.

Dos hombres que presenciaban la situación se acercan para ayudarlo, y otro comerciante realiza maniobras de RCP (reanimación cardiopulmonar), aunque el hombre no responde. Testigos llamaron a una ambulancia, que habría tardado aproximadamente 40 minutos en llegar.

Al llegar al hospital, los médicos confirmaron su fallecimiento. Francisco deja en orfandad a sus tres hijos. Su madre, en medio del dolor, recordó a su hijo.

“Lo de mi hijo fue terrible. Luchó para llegar a donde estaba, para tener su negocio. Y dejó tres hijitos”, lamentó entre lágrimas en una entrevista realizada por el medio argentino TN.

Según testigos, Baran discutió con el cuidador de autos durante todo el día. Finalmente, casi en horas de la tarde, tras salir nuevamente a confrontarlo, sufrió un infarto fulminante.

