TEMAS DE HOY:
Santa Cruz robo de vivienda avasallamiento de tierras

25ºC Santa Cruz de la Sierra

8ºC La Paz

20ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Internacional

“Nos destruyeron la vida”: Madre lamenta la muerte de su hijo tras discusión con cuidador de autos

Un terrible hecho se suscitó en Argentina, donde un hombre murió mientras discutía con un cuidador de autos. El hombre, identificado como Francisco Carlos Baran, de 47 años, falleció en plena calle.

Jhovana Cahuasa

03/10/2025 10:27

Foto: Redes Sociales.

Escuchar esta nota

En las imágenes se observa a Baran visiblemente molesto, confrontando al cuidador de autos. Aparentemente, intenta agredirlo; pero de manera repentina, empieza a sentirse mal y se apoya en su vehículo, visiblemente afectado.

Dos hombres que presenciaban la situación se acercan para ayudarlo, y otro comerciante realiza maniobras de RCP (reanimación cardiopulmonar), aunque el hombre no responde. Testigos llamaron a una ambulancia, que habría tardado aproximadamente 40 minutos en llegar.

Al llegar al hospital, los médicos confirmaron su fallecimiento. Francisco deja en orfandad a sus tres hijos. Su madre, en medio del dolor, recordó a su hijo.

“Lo de mi hijo fue terrible. Luchó para llegar a donde estaba, para tener su negocio. Y dejó tres hijitos”, lamentó entre lágrimas en una entrevista realizada por el medio argentino TN.

Según testigos, Baran discutió con el cuidador de autos durante todo el día. Finalmente, casi en horas de la tarde, tras salir nuevamente a confrontarlo, sufrió un infarto fulminante.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD