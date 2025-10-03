Triple crimen: Matías Ozorio, mano derecha de 'Pequeño J' y capturado en Perú, ya está en Argentina

Matías Agustín Ozorio (28), señalado como la mano derecha de Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J” —supuesto autor intelectual del escalofriante triple crimen de Florencio Varela—, arribó a Argentina bajo un estricto operativo de seguridad.

Ozorio fue entregado por la Policía de Perú a agentes de la Policía Bonaerense e Interpol en el aeropuerto de Lima y trasladado a Buenos Aires en un avión de la Fuerza Aérea Argentina.

Fuerte custodia y declaración inminente

Tras ser detenido y trasladado, junto a "Pequeño J", a la Dirección Antidrogas de Lima, Ozorio aterrizó en Buenos Aires la noche de este jueves. Luego, quedó bajo custodia de las fuerzas de seguridad y sería trasladado a la DDI de San Justo, según informa TN.

El motivo de la urgencia es su declaración. Este viernes por la mañana será indagado por el fiscal de Homicidios de La Matanza, Adrián Arribas, quien lleva la causa.

"No puedo decir qué rol tuvo Ozorio. Por ahora está como coautor. Es todo materia de investigación, hay secreto de sumario en la causa", señaló el fiscal Arribas a la prensa, adelantando que la carátula se mantiene como homicidio y que no se levantará el secreto de sumario mientras la investigación esté en curso.

Piezas clave para la investigación

La llegada de Ozorio coincide con un avance crucial en la causa: la apertura de los celulares incautados durante la investigación. Según Arribas, esta audiencia es "importante porque vamos a sacar información clave" que podría ser vital para esclarecer los hechos y determinar el rol exacto de los involucrados.

El funcionario peruano, el ministro del Interior Carlos Malaver, ofreció una conferencia de prensa en Lima durante la entrega, destacando la colaboración binacional: "Si bien es cierto que no vamos a devolverle la vida a estas tres jóvenes, sí quisiéramos colaborar y dar un pequeño bálsamo a ese gran dolor que deben estar sufriendo los familiares de las víctimas".

El fiscal Arribas confirmó que la investigación continúa enfocada en establecer el móvil del triple crimen y aclaró que, por el momento, no se ha probado la existencia de una "transmisión" directa del asesinato. Además, confirmó que los primeros cuatro detenidos se negaron a declarar.

Con Ozorio ya en Argentina y los celulares bajo análisis, las autoridades esperan dar un giro decisivo en el caso para identificar y capturar a, al menos, dos prófugos más que habrían participado en el violento hecho.

Mira la programación en Red Uno Play