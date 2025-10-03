TEMAS DE HOY:
Internacional

¡Atroz! Rescatan a una mujer que denunció haber sido esclavizada por más de 20 años en Argentina

La víctima, de 36 años, relató que fue trasladada a otra localidad bajo engaños cuando era adolescente y desde entonces, fue explotada laboralmente. Un hombre fue detenido y se investiga la participación de al menos tres involucrados.

Red Uno de Bolivia

03/10/2025 9:34

Foto: Redes Sociales.
Argentina

Un terrible hecho fue denunciado en Argentina, donde una mujer habría sido esclavizada durante más de 20 años. La Policía Federal Argentina (PFA) procedió a su rescate; la mujer se encontraba en una vivienda ubicada en Rosario.

Tras ser rescatada, la víctima contó que fue trasladada a otra localidad cuando tenía 14 años bajo engaños, y desde entonces sus captores la mantenían en condiciones de servidumbre.

Según el medio internacional TN, durante su relato, la víctima señaló que la obligaron a trabajar diariamente “cama adentro” durante 22 años, en condiciones similares a la esclavitud.

Un informe sobre su situación actual indica que la mujer no sabía leer ni escribir, y que dependía completamente de quienes la explotaban. La justicia ordenó allanamientos que permitieron la detención de un hombre de 66 años, presuntamente uno de los responsables del hecho.

Los investigadores creen que al menos tres personas están involucradas, aunque algunos de los acusados no fueron encontrados en los domicilios señalados durante el procedimiento.

La víctima fue asistida por un equipo de psicólogos al momento del rescate y se encuentra contenida, mientras continúan las investigaciones.

 

