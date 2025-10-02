Este jueves imágenes fueron difundidas en redes sociales, donde se observa una brutal agresión cometida por un grupo de al menos 10 jóvenes en contra de uno de sus compañeros.

El hecho se había suscitado el pasado domingo, al salir de una discoteca en Rincón los Sauces, Argentina.

En las imágenes que duran aproximadamente 2 minutos se observa el momento de la brutal agresión contra un joven que quedó tirado en el piso sin poder defenderse, mientras los jóvenes no se cansaban de agredirlo.

También se ve como unas señoritas intentan defenderlo. La Policía reveló que el hecho no fue denunciado y, por lo tanto, no se inició una investigación al respecto.

“Sobre ese video no tenemos denuncias ni conocimiento. El único hecho en el que tomamos intervención fue el de dos chicas jóvenes que se pelearon este domingo", dijo el comisario Juan Valenzuela, jefe de la comisaría 35.

El hecho llamó la atención por la saña con la que actúan los jóvenes, por el momento se desconoce las causas que originaron la agresión, el joven había sido auxiliado y trasladado a un hospital.

