Un repartidor de Amazon protagonizó un insólito hecho en Inglaterra, luego de ser captado en video robando una gatita tras entregar un paquete en un domicilio de Elland, West Yorkshire. Las imágenes, registradas por una cámara de seguridad, rápidamente se viralizaron en redes sociales y generaron indignación.

El video muestra al trabajador dejando el paquete en la puerta principal y, segundos después, tomando en brazos a la gatita llamada Nora, que se encontraba tranquilamente en el porche. Acto seguido, el repartidor se retira del lugar con la mascota, sin que los dueños se percataran de lo ocurrido, ya que no se encontraban en casa.

Fue recién al día siguiente cuando la familia, tras buscar a la gatita durante varias horas sin éxito, revisó las grabaciones del timbre inteligente. Al confirmar lo sucedido, Carl Crowther, propietario de Nora, presentó la denuncia ante la policía.

La Policía de West Yorkshire informó que el caso fue registrado como un presunto delito de robo, iniciando las investigaciones correspondientes. Posteriormente, un portavoz de Amazon confirmó que la empresa estaba al tanto del incidente y que colaboraría con las autoridades, además de abrir una investigación interna sobre el comportamiento del repartidor.

Sin embargo, la familia denunció que la respuesta inicial de la compañía fue insensible, luego de que se les consultara qué valor económico le asignaban a la mascota.

“Su respuesta fue repugnante. ¿Cómo se le puede poner precio a la mascota de alguien?”, reclamó Crowther.

La preocupación aumentó debido a que Nora padece una afección cardíaca y requiere medicación constante, por lo que sus dueños temían por su salud.

Días después, y tras la presión generada en redes sociales y medios de comunicación, la policía confirmó que la gatita fue localizada y devuelta sana y salva a su hogar.

Finalmente, la familia expresó su alivio al reencontrarse con Nora.

“Estamos encantados y muy aliviados de que esté de vuelta en casa. Es una gata muy amigable y no suele alejarse, por eso la preocupación fue enorme”, concluyó Crowther.

Mira la programación en Red Uno Play