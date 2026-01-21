Bomberos rescatan a dos personas tras incendio en edificio de Equipetrol

Una emergencia por fuego en un edificio ubicado entre el 4to anillo y la avenida San Martín activó hoy todas las alertas en la zona de Equipetrol, en la capital cruceña. Tras el llamado de los vecinos, los cuerpos de bomberos llegaron de inmediato para socorrer a quienes se encontraban atrapados por las llamas.

Los equipos de rescate lograron poner a salvo a dos personas que permanecían atrapadas en medio de la densa humareda. Ambos ciudadanos fueron estabilizados rápidamente tras sufrir cuadros de intoxicación debido a la inhalación de humos tóxicos.

El cuerpo de bomberos realizó un rastrillaje exhaustivo por todos los niveles de la infraestructura para descartar la presencia de más afectados.

“Se ha hecho el registro en cada uno de los pisos y ya se evacuaron a las dos personas atrapadas”, informó uno de los bomberos a cargo del despliegue.

También confirmó que se han iniciado las tareas de enfriamiento para evitar que el fuego resurja en las próximas horas. “Tenemos la certeza de que ya no hay más víctimas y se está procediendo al trabajo final para establecer cualquier foco de calor activo”, aseguró el rescatista.

Las primeras investigaciones señalan que el siniestro comenzó en el cuarto piso y, de forma preliminar, se atribuye a un problema en la red de energía.

"Todavía no se pueden establecer la magnitud de los daños, por ahora aparentemente es un incendio de origen eléctrico", detalló.

Afortunadamente, el despliegue técnico impidió que el fuego se propagara hacia las instalaciones contiguas en esta zona de alta densidad comercial. Los afectados ya recibieron la atención médica necesaria y se encuentran fuera de peligro tras ser evacuados del recinto.

