Tarifa solidaria garantizada: Se oficializa el pasaje de Bs 2.40 para adultos mayores en Cochabamba

En una sesión extraordinaria del Comité de Transportes, el Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba definió la nueva escala tarifaria provisional para el transporte público. La principal novedad radica en el ajuste del pasaje para adultos mayores a Bs 2.40, una cifra que corrige determinaciones previas y garantiza el beneficio económico para este sector vulnerable.

El cumplimiento de la Ley 1886

El Director de Movilidad Urbana, Hever Rojas, informó que esta decisión surge tras un análisis técnico y legal impulsado por el Tribunal de Garantías. Según Rojas, la tarifa de Bs 2.50 que se manejaba anteriormente no cumplía con el descuento mínimo del 20% sobre la tarifa general (Bs 3) que exige la Ley Nacional 1886.

"Luego de este debate, se ha establecido que la subvención real para las personas de la tercera edad debe llegar al 20%. Considerando que la tarifa provisional para el adulto en general es de 3 bolivianos, corresponde que la tarifa para el adulto mayor sea de 2 bolivianos con 40 centavos", explicó la autoridad.

Nuevas Tarifas Provisionales

Esta escala se aplica de manera inmediata y obligatoria mientras se concluye un estudio de costos final que tome en cuenta la realidad actual tras la eliminación de la subvención estatal a los carburantes:

Adultos en general: Bs 3.00

Adultos mayores y personas con discapacidad: Bs 2.40

Estudiantes Secundaria y Universitarios: Bs 2.00

Estudiantes de Primaria: Bs 1.00

Taifas de transporte actuales en Cochabamba.

Controles contra el cobro excesivo

La medida también busca frenar los abusos reportados en los últimos días, donde algunos transportistas realizaban cobros de hasta 6 bolivianos de forma arbitraria. Rojas anunció que Movilidad Urbana realizará controles estrictos para asegurar que el autotransporte respete el nuevo tarifario consensuado con las federaciones, la FEJUVE y la Policía.

Finalmente, la autoridad señaló que este pronunciamiento será enviado al Concejo Municipal para su aprobación mediante una ley municipal provisional, la cual abrogará la normativa anterior (Ley 1575) que ya no se ajustaba a los costos operativos actuales.

