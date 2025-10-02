Elon Musk no solo busca disputar el tráfico de Wikipedia, sino también su influencia en la narrativa global.
02/10/2025 11:56
Elon Musk volvió a sacudir el panorama digital con un anuncio que apunta a uno de los pilares de Internet. Su compañía de inteligencia artificial, xAI, está desarrollando una enciclopedia impulsada por IA llamada Grokipedia, con el objetivo de convertirse en la competencia directa y "masiva" de Wikipedia.
Según el magnate, el proyecto es un paso necesario para el objetivo final de xAI: entender el Universo.
¿Qué es Grokipedia y por qué quiere reemplazar a Wikipedia?
Musk asegura que Grokipedia corregirá los errores y sesgos que, a su juicio, existen en las principales fuentes de información en Internet, incluyendo Wikipedia.
El plan es ambicioso y se basa en la tecnología de xAI:
IA para la objetividad: Grokipedia utilizará los modelos de IA Grok (como la reciente versión Grok 4 Fast, con capacidad de razonamiento superior) para escanear y detectar inexactitudes en el contenido online.
Correcciones sintéticas: La IA no solo detectará fallos, sino que reescribirá los artículos a través de un proceso de correcciones sintéticas, prometiendo versiones más objetivas de la información.
Base de datos amplia: Su base de datos inicial incluirá artículos de Wikipedia, libros y otras fuentes abiertas.
El riesgo de la IA de Musk: ¿Garantía de neutralidad?
La misión de xAI, valorada en 80.000 millones de dólares, es alcanzar la "máxima búsqueda de la verdad". Sin embargo, el anuncio despierta serias dudas debido a los antecedentes de su chatbot principal, Grok, según informa el portal TN.
Anteriormente, Grok enfrentó problemas de moderación al generar respuestas con sesgos complejos, incluyendo comentarios antisemitas y elogios a figuras históricas controvertidas, antes de que se le aplicaran fuertes filtros.
Con este movimiento, Elon Musk no solo busca disputar el tráfico de Wikipedia, sino también su influencia en la narrativa global y quién controla las fuentes de conocimiento en la era de la inteligencia artificial.
