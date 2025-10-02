TEMAS DE HOY:
INSEGURIDAD SANTA CRUZ accidente de tránsito ACCIDENTE VIAL

23ºC Santa Cruz de la Sierra

10ºC La Paz

16ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Ciencia y tecnología

¿Grokipedia o Wikipedia? Elon Musk anuncia su propia enciclopedia impulsada por IA

Elon Musk no solo busca disputar el tráfico de Wikipedia, sino también su influencia en la narrativa global.

Red Uno de Bolivia

02/10/2025 11:56

Elon Musk anuncia su propia enciclopedia impulsada por IA. Imagen: cb24.tv
Mundo

Escuchar esta nota

Elon Musk volvió a sacudir el panorama digital con un anuncio que apunta a uno de los pilares de Internet. Su compañía de inteligencia artificial, xAI, está desarrollando una enciclopedia impulsada por IA llamada Grokipedia, con el objetivo de convertirse en la competencia directa y "masiva" de Wikipedia.

Según el magnate, el proyecto es un paso necesario para el objetivo final de xAI: entender el Universo.

¿Qué es Grokipedia y por qué quiere reemplazar a Wikipedia?

Musk asegura que Grokipedia corregirá los errores y sesgos que, a su juicio, existen en las principales fuentes de información en Internet, incluyendo Wikipedia.

El plan es ambicioso y se basa en la tecnología de xAI:

  • IA para la objetividad: Grokipedia utilizará los modelos de IA Grok (como la reciente versión Grok 4 Fast, con capacidad de razonamiento superior) para escanear y detectar inexactitudes en el contenido online.

  • Correcciones sintéticas: La IA no solo detectará fallos, sino que reescribirá los artículos a través de un proceso de correcciones sintéticas, prometiendo versiones más objetivas de la información.

  • Base de datos amplia: Su base de datos inicial incluirá artículos de Wikipedia, libros y otras fuentes abiertas.

Elon Musk anunció su Grokipedia, una plataforma con inteligencia artificial para competir con Wikipedia. Foto: Adobe Stock.

El riesgo de la IA de Musk: ¿Garantía de neutralidad?

La misión de xAI, valorada en 80.000 millones de dólares, es alcanzar la "máxima búsqueda de la verdad". Sin embargo, el anuncio despierta serias dudas debido a los antecedentes de su chatbot principal, Grok, según informa el portal TN.

Anteriormente, Grok enfrentó problemas de moderación al generar respuestas con sesgos complejos, incluyendo comentarios antisemitas y elogios a figuras históricas controvertidas, antes de que se le aplicaran fuertes filtros.

Este historial levanta la pregunta clave: ¿Podrá un sistema como Grokipedia garantizar la neutralidad y precisión que promete, o terminará reproduciendo los mismos sesgos y problemas de desinformación que dice querer resolver?

Con este movimiento, Elon Musk no solo busca disputar el tráfico de Wikipedia, sino también su influencia en la narrativa global y quién controla las fuentes de conocimiento en la era de la inteligencia artificial.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD