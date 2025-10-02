Elon Musk volvió a sacudir el panorama digital con un anuncio que apunta a uno de los pilares de Internet. Su compañía de inteligencia artificial, xAI, está desarrollando una enciclopedia impulsada por IA llamada Grokipedia, con el objetivo de convertirse en la competencia directa y "masiva" de Wikipedia.

Según el magnate, el proyecto es un paso necesario para el objetivo final de xAI: entender el Universo.

¿Qué es Grokipedia y por qué quiere reemplazar a Wikipedia?

Musk asegura que Grokipedia corregirá los errores y sesgos que, a su juicio, existen en las principales fuentes de información en Internet, incluyendo Wikipedia.

El plan es ambicioso y se basa en la tecnología de xAI:

IA para la objetividad: Grokipedia utilizará los modelos de IA Grok (como la reciente versión Grok 4 Fast, con capacidad de razonamiento superior) para escanear y detectar inexactitudes en el contenido online .

Correcciones sintéticas: La IA no solo detectará fallos, sino que reescribirá los artículos a través de un proceso de correcciones sintéticas, prometiendo versiones más objetivas de la información.

Base de datos amplia: Su base de datos inicial incluirá artículos de Wikipedia, libros y otras fuentes abiertas.

Elon Musk anunció su Grokipedia, una plataforma con inteligencia artificial para competir con Wikipedia. Foto: Adobe Stock.

El riesgo de la IA de Musk: ¿Garantía de neutralidad?

La misión de xAI, valorada en 80.000 millones de dólares, es alcanzar la "máxima búsqueda de la verdad". Sin embargo, el anuncio despierta serias dudas debido a los antecedentes de su chatbot principal, Grok, según informa el portal TN.

Anteriormente, Grok enfrentó problemas de moderación al generar respuestas con sesgos complejos, incluyendo comentarios antisemitas y elogios a figuras históricas controvertidas, antes de que se le aplicaran fuertes filtros.

Este historial levanta la pregunta clave: ¿Podrá un sistema como Grokipedia garantizar la neutralidad y precisión que promete, o terminará reproduciendo los mismos sesgos y problemas de desinformación que dice querer resolver?

Con este movimiento, Elon Musk no solo busca disputar el tráfico de Wikipedia, sino también su influencia en la narrativa global y quién controla las fuentes de conocimiento en la era de la inteligencia artificial.

