DGAC inicia investigación tras accidente entre dos avionetas en Beni

La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) se refirió al accidente en pleno vuelo entre dos aeronaves pertenecientes a un centro de instrucción de aviación civil, que operaban en la ruta Trinidad – Santa Ana, en el departamento del Beni.

De acuerdo con el comunicado oficial emitido por la DGAC, una de las avionetas, con matrícula CP-3062, pudo realizar un aterrizaje de emergencia en el aeropuesto de Santa Ana. Esta aeronave sufrió daños en el fuselaje, pero no se reportaron daños personales entre sus ocupantes, quienes se encuentran en condición estable.

Por otro lado, la segunda avioneta, identificada con la matrícula CP-2645, se perdió de vista cuando se encontraba a aproximadamente 22 millas de Santa Ana, cerca de la Laguna Pistola.

Tras ello, se activaron de inmediato los protocolos de búsqueda y rescate con la coordinación de equipos locales, con el objetivo de localizar y asistir a los ocupantes de esta aeronave.

La DGAC ha indicado que, conforme a la normativa aeronáutica boliviana, se ha iniciado un proceso formal de investigación para esclarecer las causas que originaron este incidente, que involucra a dos aeronaves en plena operación de instrucción.

