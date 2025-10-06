Gol de Ethan Mbappé dio el empate al Lille ante el PSG y Kylian lo festejó desde la tribuna

Ethan Mbappe se tomó su particular revancha y necesitó unos cuantos segundos en el terreno de juego para marcar el gol del empate para el Lille, ante su exequipo, el París Saint Germain, que celebró igual que su hermano del Real Madrid, Kylian, observador con el resto de la familia del encuentro desde el palco.

Ethan dejó el PSG a la vez que Kylian. Hace dos veranos. Se marchó al Lille mientras su hermano reforzaba, por fin, al Real Madrid. Kylian mantiene su protagonismo. El de Ethan decayó. Su presencia en las alineaciones de Bruno Genesio.

El Lille y el gol de Ethan, que en menos de un minuto, después de salir del banquillo en lugar de Mathias Fernandez-Pardo, logró con un tiro raso, en el borde del área, tras recibir el balón de Hamza Igamane, se salvaron de la derrota y privaron del triunfo que tenía en la mano el París Saint germain que, aún así, con el punto logrado, se erige en líder en solitario de la Ligue 1, beneficiado por otros resultados.

Porque para el conjunto de Luis Enrique la vuelta a la Ligue 1 fue un momento de transición, un respiro, después del tenso duelo de Barcelona. Contó con una nueva exhibición del lateral izquierdo portugués Nuno Mendes que amplió su repertorio para poner por delante al PSG.

Esta vez fue con un zapatazo, un golpe franco muy distanciado del área, con la izquierda, imposible para el meta Berke Ozer, como el carrilero zurdo del campeón de la Liga de Campeones y de Francia alargó la racha de triunfos y sacó adelante el compromiso en uno de los campos más complicados del torneo.

Plagado de suplentes, invadido por las bajas, con minutos de más.... el París Saint Germain hizo otra demostración de larga plantilla y salió indemne y con un punto del campo del Lille.

Es habitual en la competición francesa como jornada tras jornada las teóricas amenazas del cuadro parisino tropiezan en los campos más imprevisibles. Llegó a esta fecha igualado a puntos con el Lyon, mano a mano por el primer puesto. Pero antes de afrontar la cita en el estadio Pierre Mauroy su rival ya había renunciado a la pelea. Perdió en su campo inesperadamente contra el Toulouse. Y el Mónaco, llamado a ser alternativa, no pasó del empate en el Luis II en del derbi de la Costa Azul contra el Niza.

Así las cosas, en el duelo del cierre de la sesión, en vísperas de un nuevo parón de selecciones, el campeón se tomó en parte un respiro. No recuperó a ningún jugador Luis Enrique que tuvo que afrontar el choque con las ausencias sabidas de Ousmane Dembele, Desire Doue, el georgiano Khvicha Kvaratskhelia, el brasileño Marquinhos, el portugués Joao Neves y el español Fabián Ruiz. Pero reforzado por la remontada en Barcelona en la Liga de Campeones.

Más de medio equipo titular en la enfermería al que añadió el descanso que el técnico español dio a sus laterales. Achraf Hakimi y Nuno Mendes. Y además, Vitinha y el central ucraniano Illia Zabarnyi también se quedaron en el banquillo. Diez primeras espadas al margen de la cita de Lille que afrontó el compromiso estimulado por su buen hacer en la liga Europa, la victoria en Roma.

Achraf, Nuno y Vitinha salieron a la hora de partido para dar más profundidad al encuentro y una marcha más al enfrentamiento. Pero un poco de cualquiera de ellos es mucho.

Porque hasta ese momento las aproximaciones del París Saint Germain fueron mínimas; si acaso, una de Lucas Hernández y la respuesta del Lille con otra de Thomas MEunier. Una para cada equipo que acabaron en córner.

Las más claras, cuando el intermedio amenazaba, fueron para Bradley Barcola. Estupendas acciones individuales del atacante galo que no suele culminar bien. No termina de rematar jugadas brillantes. Esta vez tampoco en las dos que tuvo. Una dio en el palo. La otra se marchó fuera. Después llegó el descanso.

Luis Enrique quitó a Barcola, que dispuso de otra en la segunda mitad, y también a Senny Mayulu y Ibrahim MBaye para dar entrada a sus laterales titulares y a Vitinha que alcanzó los cien partidos con la camiseta del París Saint Germain.

El partido se desniveló en el minuto 66, poco después de los cambios de Luis Enrique. En una falta lejana, fuera del área, que ejecutó de maravilla Nuno Mendes, con la izquierda. Por la escuadra. tiró de repertorio el luso, en un momento de forma encomiable. Pudo sentenciar el campeón en las botas de Kang In Lee primero y de Achraf después.

Pero nadie contaba con Ethan. Saltó al campo en el 85 y en su primer balón marcó. rEcibió un pase de Hamza Igamane y tiró raso al borde del área para superar a Lucas Chevalier. Fue su particular revancha.

-- Ficha técnica

1 - Lille: Berke Ozer; Thomas Meunier (Tiago Santos, m.76), Nathan Ngoy, Alissa Mandi, Romain Perraud; Benjamin Andre, Ayyoub Bouaddi; Hakon Amar Haraldsson (Felix Correia, m.67), Nabil Bentaleb (Osame Sahraoui, m.67), Mathías Fernández (Ethan Mbappe, m.85); y Oliver Giroud (Hamza Igamane, m.76).

1 - París Saint Germain: Lucas Chevalier; Warren Zaire Emery, Lucas Beraldo, Willian Pacho, Lucas Hernandez (Illya Zabarnyi, m.68); Kang In Lee, Senny Mayulu, Quentin Ndjantou; Ibrahim Mbaye, Bradley Barcola y Gonçalo Ramos.

Goles: 0-1, m.66: Nuno Mendes; 1-1, m.85: Ethan Mbappe

Árbitro: Benoit Bastien. Mostró tarjeta amarilla a Lucas Hernandez, del París Saint Germain y Benjamin Andre, del Lille.

Incidencias: encuentro de la séptima jornada de la Ligue 1 disputado en el estadio Pierre Mauroy ante unos 50.000 espectadores.

