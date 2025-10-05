TEMAS DE HOY:
Deportes

VIDEO: Futbolista sufre fuerte patada en el rostro durante un partido

El centrocampista de Deportes Santa Cruz debió ser trasladado en ambulancia tras un golpe accidental.

Martin Suarez Vargas

05/10/2025 18:58

Foto: Captura del momento de la fuerte patada en el rostro.
Chile.

En un duelo correspondiente a la Segunda División del fútbol chileno, entre Deportes Santa Cruz y Cobreloa, el mediocampista Diego Urzúa sufrió un accidente dentro del campo de juego. Durante la acción, recibió una fuerte patada en el rostro de manera accidental por parte de un compañero, lo que obligó a su traslado inmediato en ambulancia para recibir atención médica.

Diego Alonso Urzúa Rojas, nacido el 4 de febrero de 1997 en Molina, Chile, es centrocampista y actualmente forma parte de la plantilla de Deportes Santa Cruz en la Primera B del país. El incidente generó preocupación entre los jugadores y el cuerpo técnico, quienes esperan su pronta recuperación.

