Neymar ingresa con el ‘Jogo Bonito’ en la segunda mitad del encuentro entre Brasil y Escocia

El esperado estreno del Jogo Bonito en la Copa del Mundo 2026 se realizó en el segundo tiempo del duelo entre Brasil contra Escocia. En este sentido, la expectativa creció exponencialmente entre los aficionados tras conocerse que el astro brasileño estaría disponible para cambiar el rumbo del partido en la etapa complementaria.

En el minuto 75 ingresó a la cancha para apoyar a su selección, cuando el marcador ya estaba con superioridad de 3-0 sobre Escocia.

El estratega italiano señaló más temprano que el atacante “ha trabajado bien, entrenó bien y está en buenas condiciones”, dejando entrever que su evolución es positiva y que su recuperación avanzó conforme a lo planificado.

Sigue la transmisión en vivo desde aquí: https://www.reduno.com.bo/senal-en-vivo

Mira la programación en Red Uno Play