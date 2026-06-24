Mundial 2026: Haití no pudo con Marruecos y cayó por 4 a 2

Este miércoles, el seleccionado de Marruecos se impuso 4-2 ante Haití. En el duelo por la fecha 3 del grupo C del Mundial 2026, los remates de Achraf Hakimi (38' 1T), Ismael Saibari (45' 1T), Soufiane Rahimi (32' 2T) y Yassine Gessime (43' 2T) fueron la clave para la victoria. Por el lado de Haití anotaron Wilson Isidor (42' 1T) y Yassine Bounou (9' 1T, en contra).

Achraf Hakimi se alzó como el jugador más destacado del partido. El defensor de Marruecos fue importante por convertir 1 gol.

Soufiane Rahimi se destacó también en el estadio Atlanta. El atacante de Marruecos anotó 1 gol, disparó al arco contrario en 2 oportunidades y efectuó 7 pases correctos.

El defensor Martin Expérience del Haití humilló a su marca tirándole un estupendo caño a los 26 minutos de la primera etapa.

El técnico de Marruecos, Mohamed Ouahbi, propuso una formación 4-5-1 con Yassine Bounou en el arco; Achraf Hakimi, Redouane Halhal, Chadi Riad y Anass Salah Eddine en la línea defensiva; Sofyan Amrabat, Neil El Aynaoui, Brahim Díaz, Ismael Saibari y Bilal El Khannouss en el medio; y Ayoub El Kaabi en el ataque.

Por su parte, el equipo de Sébastien Migné salió a la cancha con un esquema 4-4-2 con Jhony Placide bajo los tres palos; Jean-Kevin Duverne, Ricardo Adé, Hannes Delcroix y Martin Expérience en defensa; Josue Casimir, Jean-Ricner Bellegarde, Danley Jean Jacques y Ruben Providence en la mitad de cancha; y Wilson Isidor y Lenny Joseph en la delantera.

El árbitro Danny Makkelie fue el encargado de supervisar el juego en el estadio Atlanta.

Cambios en Marruecos

69' 2T - Salió Brahim Díaz por Azzedine Ounahi

70' 2T - Salieron Ayoub El Kaabi por Yassine Gessime y Ismael Saibari por Soufiane Rahimi

82' 2T - Salieron Anass Salah Eddine por Noussair Mazraoui, Neil El Aynaoui por Samir El Mourabet y Lenny Joseph por Frantzdy Pierrot

Cambios en Haití

66' 2T - Salieron Ruben Providence por Duckens Nazon y Wilson Isidor por Louicius Deedson

79' 2T - Salieron Jean-Kevin Duverne por Carlens Arcus y Danley Jean Jacques por Dominique Simon

Amonestados en Haití:

32' 2T Duckens Nazon (Insultar o desaprobar al árbitro), 32' 2T Jhony Placide (Insultar o desaprobar al árbitro) y 48' 2T Josue Casimir (Conducta antideportiva)

Sigue aquí el minuto a minuto del partido:

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