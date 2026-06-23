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Sigue el minuto a minuto del partido Inglaterra Vs Ghana

La selección ghanesa se mide ante la inglesa en el estadio Boston con el arbitraje de Héctor Martínez Sorto.

Martin Suarez Vargas

23/06/2026 16:00

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Foto: EFE.
Estados Unidos.

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Por la fecha 2 del grupo L del Mundial, Inglaterra se mide frente a Ghana en el estadio Boston.

Ambas selecciones comenzaron con victoria su participación en esta edición de la Copa del Mundo y comparten el liderato del grupo con tres puntos. Este es uno de los encuentros más atractivos de la jornada, con la mira puesta en dar un paso importante hacia los dieciseisavos de final.

Sigue aquí el minuto a minuto del partido: 

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