Sigue el minuto a minuto del partido Inglaterra Vs Ghana

Por la fecha 2 del grupo L del Mundial, Inglaterra se mide frente a Ghana en el estadio Boston.

Ambas selecciones comenzaron con victoria su participación en esta edición de la Copa del Mundo y comparten el liderato del grupo con tres puntos. Este es uno de los encuentros más atractivos de la jornada, con la mira puesta en dar un paso importante hacia los dieciseisavos de final.

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