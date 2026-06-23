Noruega se impone 3-2 a Senegal en un partido con Haaland como figura

En un partido intenso y lleno de emociones hasta el último minuto, Noruega se impuso por 3-2 ante Senegal en el Grupo I del Mundial, en un encuentro disputado en el que hubo remontadas, polémicas y goles en momentos clave.

El marcador se abrió a los 42 minutos del primer tiempo, cuando Marcus Holmgren Pedersen puso en ventaja a los nórdicos con un remate de derecha dentro del área.

En el segundo tiempo, la emoción se desató rápidamente, a los 47 minutos, Erling Haaland aumentó la ventaja con el 2-0 tras una gran jugada colectiva.

Senegal reaccionó a los 52 minutos con el descuento de Ismaïla Sarr, quien definió de derecha desde el centro del área para poner el 2-1. Sin embargo, Noruega volvió a golpear de inmediato, a los 53 minutos, Haaland apareció nuevamente para marcar el 3-1 y encaminar el triunfo.

Cuando el partido parecía cerrado, Senegal volvió a aparecer en el cierre. A los 93 minutos, Ismaïla Sarr convirtió su segundo gol del partido, estableciendo el 3-2 definitivo y generando un final lleno de tensión. En el tiempo agregado, Senegal tuvo una última opción de tiro de esquina en el 90+9, pero no logró el empate.

Con este resultado, Noruega suma una victoria clave en el Grupo I, mientras que Senegal se marcha con una derrota ajustada tras un cierre en el que estuvo muy cerca de rescatar un punto.

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