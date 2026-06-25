Sigue el minuto a minuto: República Checa cae ante México (0-2)

El Tri llega a la última jornada del Grupo A con puntaje ideal y la clasificación a la siguiente ronda. Del otro lado estará República Checa, que suma una unidad y necesita una victoria para mantener vivas sus opciones de avanzar.

Sigue aquí el minuto a minuto del partido:

México es el gran protagonista del Grupo A hasta el momento. En el partido inaugural venció 2-0 a Sudáfrica y luego superó por 1-0 a Corea del Sur para asegurar el liderazgo en solitario. El Tri suma seis puntos, tres goles convertidos y ningún tanto recibido, siendo además el único equipo de la zona que mantiene el arco invicto. Un empate le bastará para confirmar el primer puesto del grupo.

El conjunto checo debutó con una derrota por 2-1 ante República de Corea en un encuentro muy disputado. En la segunda fecha logró rescatar un empate 1-1 frente a Sudáfrica, resultado que le permitió sumar su primer punto en el torneo. Para aspirar a la clasificación necesitarán dar el golpe ante el líder y esperar que otros resultados jueguen a su favor.

El encargado de impartir justicia en el partido será Yael Falcón Pérez.

Mira la programación en Red Uno Play