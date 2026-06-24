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Mundial 2026

Mundial 2026: Canadá no pudo con Suiza y perdió 2 a 1

El resumen del cruce entre Suiza y Canadá: goles, resultado y momentos destacados del Mundial. ambas selecciones clasifican a la siguiente instancia del mundial.

Martin Suarez Vargas

24/06/2026 15:00

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FOTO: EFE.
Estados Unidos.

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En una nueva jornada de la Copa Mundial de la FIFA, Suiza dio el golpe y se quedó con la victoria por 2-1 en el BC Place Stadium. Ruben Vargas (0' 2T) y Johan Manzambi (11' 2T) convirtieron para la selección de Suiza. , mientras que Promise David (30' 2T) hizo lo suyo para el combinado de Canadá.

El desempeño Johan Manzambi lo posicionó como el jugador más destacado del encuentro. El delantero de Suiza mostró su mejor nivel al marcar 1 gol, rematar 2 veces al arco contrario y acertar 12 pases correctos.

Gregor Kobel fue otro de los jugadores destacados. El guardameta de Suiza mostró su calidad al contener 6 disparos y dio 44 pases correctos.

El estratega de Suiza, Murat Yakin, paró al once inicial con una formación 4-3-3 con Gregor Kobel en el arco; Ricardo Rodrí­guez, Nico Elvedi, Manuel Akanji y Luca Jaquez en la línea defensiva; Remo Freuler, Djibril Sow y Granit Xhaka en el medio; y Johan Manzambi, Breel Embolo y Ruben Vargas en el ataque.

Por su parte, los elegidos por Jesse Marsch salieron al campo de juego con un esquema 4-4-2 con Maxime Crépeau bajo los tres palos; Alistair Johnston, Luc De Fougerolles, Derek Cornelius y Richie Laryea en defensa; Tajon Buchanan, Mathieu Choiniere, Nathan Saliba y Ali Ahmed en la mitad de cancha; y Jonathan David y Cyle Larin en la delantera.

Ramon Abatti Abel fue designado como el árbitro principal del encuentro en el BC Place Stadium.

Cambios en Suiza

  • 73' 2T - Salieron Luca Jaquez por Silvan Widmer y Djibril Sow por Michel Aebischer
  • 79' 2T - Salió Ruben Vargas por Dan Ndoye
  • 83' 2T - Salió Johan Manzambi por Christian Fassnacht
  • 84' 2T - Salió Breel Embolo por Cedric Itten

Amonestado en Suiza:

  • 31' 1T Granit Xhaka (Conducta antideportiva)

Cambios en Canadá

  • 57' 2T - Salió Cyle Larin por Tani Oluwaseyi
  • 58' 2T - Salieron Mathieu Choiniere por Stephen Eustáquio y Ali Ahmed por Liam Millar
  • 74' 2T - Salió Tajon Buchanan por Promise David
  • 82' 2T - Salió Richie Laryea por Jacob Shaffelburg

Amonestados en Canadá:

31' 1T Cyle Larin (Conducta antideportiva) y 42' 2T Liam Millar (Sujetar al rival para impedirle avanzar)

Con este resultado, Suiza se calsifica como el primer lugar del Grupo B, mientras que Canadá con cuatro puntos acumulados también se clasifica a la siguiente instancia del mundial.

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