¿Neymar estará frente a Escocia? Lo que se sabe a horas del partido

A horas del encuentro entre Brasil y Escocia por la Copa del Mundo 2026, la presencia de Neymar vuelve a instalarse como la principal incógnita en el entorno de la selección sudamericana. El cuerpo técnico, encabezado por Carlo Ancelotti, mantiene una postura esperanzadora respecto al delantero.

El estratega italiano señaló recientemente que el atacante “ha trabajado bien, entrenó bien y está en buenas condiciones”, dejando entrever que su evolución es positiva y que su recuperación avanza conforme a lo planificado, aunque sin confirmar su titularidad.

Sin embargo, medios internacionales como TyC Sport, han informado una versión distinta en la previa del compromiso. De acuerdo con estos reportes, el futbolista no habría viajado con la delegación rumbo al partido, lo que abriría la posibilidad de que no sea considerado para este encuentro.

Incluso se sostiene que el delantero continúa en etapa final de su puesta a punto física, por lo que su debut en el torneo podría postergarse hasta la fase eliminatoria, siempre y cuando Brasil logre avanzar en la competencia.

De esta manera, la situación del atacante brasileño se mantiene en suspenso, a la espera de la confirmación oficial del equipo titular, mientras la expectativa crece entre los aficionados que aguardan su regreso al campo de juego en el Mundial.

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