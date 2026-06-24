Del césped a los negocios: estos son los futbolistas mejor pagados que brillan en el Mundial 2026

La Copa Mundial de la FIFA 2026 no solo reúne a las principales figuras del fútbol mundial, sino también a los jugadores con mayores ingresos del planeta.

Según datos publicados por Forbes y difundidos por Infobae, los 11 futbolistas mejor pagados que participan en el torneo acumulan ingresos cercanos a los 950 millones de dólares en los últimos 12 meses, reflejando el enorme crecimiento económico que rodea al deporte rey.

Cristiano Ronaldo encabeza la lista

El portugués Cristiano Ronaldo lidera el ranking de ganancias con ingresos estimados en 300 millones de dólares anuales. La estrella del Al-Nassr percibe 235 millones por salarios y premios deportivos, mientras que el resto proviene de acuerdos comerciales y patrocinios.

A sus 41 años, Ronaldo disputa su sexta Copa del Mundo y busca conquistar el único gran título que falta en su exitosa carrera. Su patrimonio supera los 1.200 millones de dólares, convirtiéndolo en uno de los deportistas más ricos de la historia.

Messi continúa entre los más rentables

Detrás del portugués aparece Lionel Messi, capitán de Argentina y figura del Inter Miami. El campeón mundial registra ingresos de 140 millones de dólares al año, distribuidos entre su actividad deportiva y contratos publicitarios con marcas internacionales.

El astro argentino también integra el selecto grupo de futbolistas multimillonarios, con una fortuna estimada en 1.100 millones de dólares, consolidando su influencia tanto dentro como fuera de las canchas.

Mbappé lidera a la nueva generación

El francés Kylian Mbappé completa el podio con ingresos de 95 millones de dólares. La estrella del Real Madrid se ha convertido en uno de los rostros más importantes del fútbol moderno gracias a su rendimiento deportivo y a sus acuerdos comerciales con empresas internacionales.

Junto a Mbappé destacan otros jóvenes referentes como Vinicius Jr., que genera 60 millones de dólares anuales, y Jude Bellingham, con 44 millones, confirmando el dominio económico del conjunto merengue.

Un negocio que va más allá del fútbol

El Mundial 2026 también refleja cómo los ingresos de las grandes estrellas ya no dependen únicamente de sus contratos deportivos. Patrocinios, campañas publicitarias, redes sociales y acuerdos con marcas globales representan una parte fundamental de sus ganancias.

Jugadores como Erling Haaland (80 millones), Mohamed Salah (55 millones), Sadio Mané (54 millones), Harry Kane (41 millones), Neymar (38 millones) y la joven promesa española Lamine Yamal (43 millones) forman parte del exclusivo grupo de futbolistas que combinan éxito deportivo con un enorme impacto comercial.

Un Mundial de cifras récord

La edición organizada por Estados Unidos, Canadá y México también ha roto récords económicos fuera del campo. La FIFA comercializó entradas para la final con precios que llegaron hasta los 32.970 dólares, mientras que en el mercado secundario algunas localidades alcanzaron cifras extraordinarias.

Con estadios llenos, contratos multimillonarios y figuras globales como Ronaldo y Messi, el Mundial 2026 confirma que el fútbol continúa expandiendo su poder económico y mediático a niveles nunca antes vistos.

Fuente: Infobae / Forbes.



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