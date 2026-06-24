Mundial 2026: ¿por qué Escocia no tiene himno y qué cantará en Miami?

La selección de Escocia vivirá un detalle particular en su duelo frente a Brasil por la fase de grupos del Mundial 2026: a diferencia de la mayoría de los países participantes, no cuenta con un himno nacional oficial reconocido por ley, informó El Observador.

Aunque forma parte del Reino Unido y comparte técnicamente el “God Save the King”, en la práctica sus selecciones deportivas utilizan canciones propias para representar su identidad en competencias internacionales.

“Flower of Scotland”, el himno de facto

Antes del partido programado en Miami, jugadores y aficionados escoceses entonarán “Flower of Scotland”, la canción que funciona como himno no oficial del equipo nacional en el fútbol y el rugby.

La pieza fue escrita en la década de 1960 por Roy Williamson y hace referencia a la histórica victoria escocesa en la batalla de Bannockburn (1314). Con el tiempo, se convirtió en un símbolo de identidad nacional en el deporte.

Una tradición consolidada en el fútbol

Aunque nunca fue adoptado oficialmente como himno del país, “Flower of Scotland” fue ganando protagonismo en los estadios:

Se popularizó en los años 90

Fue adoptado por la selección de rugby en 1990

El fútbol lo incorporó de forma oficial en 1997

En 2006 fue elegido como la canción favorita del país en una encuesta nacional

Desde entonces, se ha consolidado como el himno emocional de los equipos escoceses.

Un momento esperado por la “Tartan Army”

Durante el Mundial, la FIFA mantiene el protocolo habitual de himnos antes de cada partido. En el caso de Escocia, la canción suena por altavoces y es acompañada por miles de hinchas conocidos como la “Tartan Army”.

La escena ya se repitió en los primeros partidos del torneo y volverá a vivirse ante Brasil, en lo que muchos aficionados consideran uno de los momentos más emotivos del regreso escocés a una Copa del Mundo tras 28 años de ausencia.

Identidad más allá de un himno oficial

Así, aunque Escocia no tenga un himno nacional reconocido oficialmente, “Flower of Scotland” sigue siendo su mayor símbolo en el deporte internacional, reafirmando una tradición que une historia, fútbol e identidad nacional en los grandes escenarios del mundo.

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