5-0. Cristiano calma la tormenta y Portugal vuelve a respirar

Cristiano Ronaldo se encargó de imponer la lógica este martes y dio la cara para Portugal con un doblete que entregó a su selección la primera victoria en esta Copa del Mundo con un 5-0 a Uzbekistán en Houston y que convirtió al legendario delantero de Funchal en el primer jugador en marcar en seis Mundiales distintos.

Despertó Cristiano Ronaldo y despertó Portugal. Tras una semana de tormenta alrededor de su selección por el gris 1-1 del debut ante Congo, CR7 respondió en el campo y alcanzó los 975 goles en su carrera para reactivar al seleccionado de Roberto Martínez, que se jugará el 27 de junio en Miami la primera plaza del grupo K en el choque directo con Colombia.

Nuno Mendes, un gol en propia puerta del guardameta Abduvakhid Nematov y un tanto de Rafael Leao completaron la goleada de los lusos.

Lo celebró por todo lo alto Cristiano Ronaldo, con una larga carrera hacia su banquillo tras fulminar al meta Abduvakhid Nematov a los seis minutos con una potente volea tras un centro de Joao Cancelo desde la banda derecha. Era el 1-0 que desató la euforia de los más de 68.000 espectadores presentes en el NRG Stadium.

Cristiano, que poco antes se había quedado a centímetros de rematar un centro de Nuno Mendes, celebró a continuación con su habitual 'Siuuu', acompañado por la casi totalidad del estadio.

Ese gol desquitó al luso y a Portugal, que, a diferencia de lo ocurrido ante Congo, siguió jugando y siendo vertical. ¿El resultado? Dos goles más y partido sentenciado al descanso.

En el 17, con todos los focos puestos en Cristiano para una falta directa desde los 17 metros, fue Nuno Mendes en firmar el 2-0 con un potente disparo raso de zurda que superó al meta en el primer poste. Y tras la pausa de hidratación, CR7 selló su doblete personal en el 38 al aprovechar una asistencia de Bruno Fernandes para definir con la derecha ante la salida de Nematov.

Uzbekistán, que había comenzado su Mundial con una derrota 1-3 ante Colombia, se ilusionó a los 29 minutos, cuando Azizjon Ganiev firmó un golazo desde fuera del área, pero el árbitro lo anuló tras revisión VAR por una falta ante Joao Cancelo.

Cristiano Ronaldo, de Portugal, celebra tras marcar un gol durante el partido de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Portugal y Uzbekistán, en Houston, EE. UU., el 23 de junio de 2026. Foto: EFE/EPA/SAM WASSON

Paseo de Portugal

Portugal mantuvo el mando del balón y gestionó su ventaja sin despeinarse. Cristiano rozó el triplete con una jugada ensayada que le liberó en el área de penalti y, en el saque de esquina siguiente, el meta Nematov anotó en propia puerta tras una serie de rebotes en el área pequeña.

Fue el 4-0 que convirtió los últimos minutos en una formalidad para Portugal. Martínez dio paso a Francisco Conceição, Trincao, Rafael Leao y al nuevo jugador del Real Madrid Bernardo Silva y dejó a Cristiano en el campo los noventa minutos, por segundo partido consecutivo.

Jugó a placer Portugal, que puso la sentencia definitiva en el 87 con un golazo de Leao, el primero en llegar a rematar un balón suelto en el área de penalti y a enviarlo a la esquina. Hasta hubo tiempo para un posible tiplete de Cristiano, pero el exmadridista llegó tarde en un centro raso de Nuno Mendes.

Levantó la cabeza Portugal y envió un aviso a Colombia, su próximo rival en el partido que cerrará la fase de grupos.

- Ficha técnica:

5 - Portugal: Diogo Costa; Joao Cancelo (Semedo, m.46), Rúben Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes; Vitinha (Leao, m.83), João Neves (Benardo Silva, m.76), Bruno Fernandes; Joao Felix (Trincao, m.64), Cristiano Ronaldo y Pedro Neto (Conceição, m.46).

0 - Uzbekistán: Abduvakhid Nematov; Abdukodir Khusanov, Rustam Ashurmatov, Sherzod Nasrullaev (Alizhonov, m.46), Abdulla Abdullaev, Behruzjon Karimov; Odildzhon Khamrbekov (Mozgovoy, m.46), Otabek Shukurov, Azizjon Ganiev, Abbosbek Fayzullaev (Sergeev, m.74)y Eldor Shomurodov.

Goles: 1-0, m.6: Cristiano Ronaldo. 2-0, m.18: Mendes. 3-0, m.38: Cristiano Ronaldo. 4-0, m.59: Nematov, en propia puerta. 5-0, m.87: Rafael Leao.

Árbitro: Jalal Jayed (MAR). Mostró cartulina amarilla a Veiga (m.67), de Portugal, y a Khamrobekov (m.14), de Uzbekistán.

Incidencias: Partido correspondiente a la segunda jornada del grupo K del Mundial disputado en el NRG Stadium de Houston ante 68.777 espectadores, lleno completo.

EFE

Mira la programación en Red Uno Play