Con una jornada todavía pendiente en la fase de grupos, el Mundial 2026 ya empieza a revelar posibles duelos de alto impacto. Argentina-Uruguay, Francia-Bélgica y España-Austria aparecen como algunos de los cruces más atractivos del cuadro provisional.

La segunda fecha de la fase de grupos del Mundial 2026 llegó a su final con el empate entre Colombia y República Democrática del Congo, dejando un panorama más definido rumbo a los 16avos de final.

Aunque todavía queda una jornada por disputarse y los emparejamientos pueden sufrir modificaciones, varios gigantes del fútbol ya comienzan a conocer los posibles caminos que tendrán en la primera ronda de eliminación directa.

Entre los duelos que más expectativa generan aparece un posible clásico rioplatense entre Argentina y Uruguay. La selección argentina, ya clasificada y líder del Grupo J, se mediría por ahora ante la selección uruguaya, ubicada en la segunda posición del Grupo H.

Sin embargo, el cuadro todavía puede cambiar en la última fecha, donde varias selecciones buscarán mejorar su ubicación o asegurar su clasificación.

Los cruces provisionales de 16avos de final

• Alemania (1° Grupo E) vs. República Checa (mejor tercero)

• Francia (1° Grupo I) vs. Bélgica (mejor tercero)

• Corea del Sur (2° Grupo A) vs. Suiza (2° Grupo B)

• Países Bajos (1° Grupo F) vs. Marruecos (2° Grupo C)

• Portugal (2° Grupo K) vs. Ghana (2° Grupo L)

• España (1° Grupo H) vs. Austria (2° Grupo J)

• Estados Unidos (1° Grupo D) vs. Suecia (mejor tercero)

• Egipto (1° Grupo G) vs. Escocia (mejor tercero)

• Brasil (1° Grupo C) vs. Japón (2° Grupo F)

• Costa de Marfil (2° Grupo E) vs. Noruega (2° Grupo I)

• México (1° Grupo A) vs. Cabo Verde (mejor tercero)

• Inglaterra (1° Grupo L) vs. Argelia (mejor tercero)

• Argentina (1° Grupo J) vs. Uruguay (2° Grupo H)

• Australia (2° Grupo D) vs. Irán (2° Grupo G)

• Canadá (1° Grupo B) vs. Paraguay (mejor tercero)

• Colombia (1° Grupo K) vs. Croacia (mejor tercero)

Los clasificados y eliminados hasta ahora

Las selecciones que ya aseguraron su presencia en los 16avos de final son:

• México

• Estados Unidos

• Alemania

• Argentina

• Francia

• Noruega

• Colombia

Mientras tanto, los equipos que quedaron sin posibilidades de avanzar son:

• Haití

• Túnez

• Turquía

• Jordania

• Panamá

¿Cuándo se juegan los 16avos?

La primera ronda eliminatoria del Mundial 2026 se disputará entre el 28 de junio y el 3 de julio. En esta instancia participarán los 12 líderes de grupo, los 12 segundos y los ocho mejores terceros de la fase inicial.

Con una fecha aún pendiente, el cuadro continúa abierto, pero el Mundial ya comienza a entrar en su etapa decisiva con posibles enfrentamientos que prometen emociones, tensión y grandes duelos internacionales.

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