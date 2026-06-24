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Mundial 2026

🔴 En vivo: Brasil avanza en el marcador anotando su segundo gol ante Escocia (2-0)

Brasileños y escoceses se juegan la clasificación en el cierre del Grupo C.

Martin Suarez Vargas

24/06/2026 17:40

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Foto: EFE.
Estado Unidos.

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Con el Grupo C llegando a una definición muy ajustada, ambos seleccionados van en busca de un lugar en la fase eliminatoria. La Canarinha lidera la zona con cuatro puntos gracias a una mejor diferencia de gol, mientras que los británicos suman tres unidades y mantienen intactas sus aspiraciones de clasificación.

Sigue aquí el minuto a minuto del partido:

Tras igualar 1-1 con Marruecos en su estreno y golear 3-0 a Haití en su segunda presentación, Brasil afronta la última fecha de la zona en lo más alto de la tabla. La Verdeamarela buscará sellar su clasificación y quedarse con el liderato de la zona.

Por su parte, Escocia comenzó su participación con una victoria por 1-0 sobre Haití, pero luego cayó por la mínima diferencia ante Marruecos, por lo que afrontará este compromiso con posibilidades concretas de clasificación y la ilusión de dar el golpe.

El árbitro encargado de dirigir el partido será César Ramos Palazuelos.

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