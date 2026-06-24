Desde escuelas hasta fábricas: el multitudinario festejo de cumpleaños para Lionel Messi

Nadie quiso quedarse al margen de los festejos por el cumpleaños número 39 de Lionel Messi. La celebración, impulsada y difundida por un medio argentino, reunió a miles de personas en diferentes puntos del país y también en el exterior, en una muestra más del cariño que despierta el capitán de la selección argentina.

Escuelas, fábricas, clubes deportivos y comunidades de argentinos organizaron actividades especiales para homenajear al astro rosarino. La convocatoria tuvo como hora simbólica las 10:00, en referencia al histórico número que luce en su camiseta.

Foto: captura de pantalla de televisión argentina.

Banderas argentinas, carteles, dibujos y camisetas fueron parte de una jornada cargada de emoción en ciudades como Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. Los encuentros estuvieron acompañados por cánticos, aplausos y muestras de admiración hacia el futbolista.

La celebración también tuvo un fuerte impacto en las redes sociales, donde miles de usuarios compartieron mensajes, fotografías y videos bajo el hashtag #CumpleLEO, convirtiendo el cumpleaños del campeón del mundo en tendencia.

El festejo incluso cruzó fronteras. Desde Dallas, Estados Unidos, el periodista Nacho Juliano mostró cómo logró que una felicitación para Messi apareciera en una gigantesca pantalla LED instalada en la vía pública, sumándose así a los homenajes que se multiplicaron dentro y fuera de Argentina.

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