Minuto a minuto: Bosnia aumenta su ventaja por 3-1 ante Catar

Bosnia-Herzegovina se puso al frente ante Catar en un partido decisivo por el Grupo B del Mundial 2026, donde ambos equipos llegaron obligados a sumar para mantener vivas sus opciones de clasificación.

El encuentro comenzó con alta intensidad, debido a que tanto Bosnia como Catar llegaban con apenas un punto en dos presentaciones. El ganador quedaba con posibilidades de seguir peleando por avanzar, mientras que una derrota podía significar la despedida del torneo.

La primera alegría llegó para Bosnia tras una excelente jugada colectiva que terminó con definición de Kerim Alajbegovic, quien mandó el balón al fondo de la red y desató el festejo del equipo europeo.

Sigue aquí el minuto a minuto:

Minutos después, Bosnia volvió a golpear. En una acción desafortunada para Catar, Sultan Al Brake tocó el balón sin querer y terminó marcando en propia puerta, ampliando la ventaja para Bosnia-Herzegovina.

Sin embargo, Catar no bajó los brazos y encontró el descuento antes del descanso. Hassan Alhaydos apareció para marcar el 2-1 y devolverle esperanza a su selección.

Con este resultado parcial, ambos equipos se fueron al entretiempo con el partido abierto y todo por definirse en la segunda mitad.

Bosnia mantiene la ventaja, pero Catar volvió a meterse en el encuentro y buscará la remontada para seguir con vida en el Mundial.

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