Minuto a minuto: Se acorta la difentecia Suiza y Canadá (2 - 1)

Canadá y Suiza igualan 0-0 al descanso en el BC Place Stadium, en Vancouver, por la última fecha del Grupo B del Mundial 2026.

El encuentro, dirigido por el árbitro brasileño Ramon Abatti Abel, tiene un valor decisivo para definir al líder de la zona, ya que ambas selecciones llegaron invictas y con cuatro puntos en la clasificación.

Canadá ocupa el primer lugar gracias a su mejor diferencia de gol, mientras que Suiza aparece en la segunda posición y necesita ganar para quedarse con la cima del grupo.

Durante la primera mitad, ambos equipos intentaron generar peligro, pero ninguno logró concretar las ocasiones frente al arco rival. El partido se mantuvo cerrado, con mucha disputa en el mediocampo y sin claridad suficiente en los metros finales.

Sigue aquí el minuto a minuto del partido:

Suiza buscó presionar y controlar algunos tramos del juego, mientras que Canadá apostó por la velocidad y las transiciones para intentar romper el orden defensivo europeo.

Pese a los intentos, el marcador no se movió y ambos equipos se fueron al descanso con igualdad sin goles.

Con este resultado parcial, Canadá mantiene momentáneamente el primer lugar del Grupo B, mientras que Suiza deberá salir con mayor decisión en el segundo tiempo si quiere quedarse con la punta de la zona.

El segundo tiempo será determinante para conocer quién avanzará a la fase eliminatoria desde lo más alto de la clasificación.

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