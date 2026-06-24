Mundial 2026: Bosnia-Herzegovina se quedó con el triunfo por 3-1 frente a Catar

Bosnia-Herzegovina supo ganar por 3 a 1 su partido frente a Catar, correspondiente a la fecha 3 del grupo B de la Copa Mundial de la FIFA. Kerim Alajbegovic (28' 1T), Ermin Mahmic (34' 2T) y Sultan Al Brake (33' 1T, en contra) fueron los autores de la victoria en el estadio Seattle de Bosnia-Herz.. Para Catar convirtió Hassan Alhaydos (41' 1T).

Los equipos estuvieron en pardas, porque tanto Catar como Bosnia-Herzegovina pegaron un tiro en el palo. Los jugadores Pedro Miguel y Edin Dzeko se quedaron con las ganas de gritar su gol.

La figura del encuentro fue Ivan Basic. El volante de Bosnia-Herzegovina se destacó frente a Catar dio 57 pases correctos, robó 2 pelotas y pateó 4 veces al arco.

También fue clave en el estadio Seattle, Kerim Alajbegovic. El volante de Bosnia-Herzegovina se destacó frente a Catar ya que convirtió 1 gol, dio 28 pases correctos y pateó 2 veces al arco.

El entrenador de Bosnia-Herzegovina, Sergej Barbarez, dispuso en campo una formación 4-4-2 con Nikola Vasilj en el arco; Arjan Malic, Nikola Katic, Stjepan Radeljic y Sead Kolasinac en la línea defensiva; Esmir Bajraktarevic, Ivan Sunjic, Ivan Basic y Kerim Alajbegovic en el medio; y Ermedin Demirovic y Edin Dzeko en el ataque.

Por su parte, los conducidos por Julen Lopetegui se plantaron con una estrategia 4-3-3 con Mahmoud Abunada bajo los tres palos; Pedro Miguel, Issa Laye, Boualem Khoukhi y Sultan Al Brake en defensa; Karim Boudiaf, Ahmed Fathy y Jassem Gaber en la mitad de cancha; y Edmilson Junior, Hassan Alhaydos y Akram Afif en la delantera.

El árbitro designado para el encuentro fue Jesús Valenzuela Sáez.

Cambios en Bosnia-Herzegovina

45' 2T - Salieron Arjan Malic por Amar Memic, Ivan Sunjic por Benjamin Tahirovic y Jassem Gaber por Abdulaziz Hatem

62' 2T - Salió Nikola Katic por Dennis Hadzikadunic

63' 2T - Salió Edin Dzeko por Ermin Mahmic

81' 2T - Salió Kerim Alajbegovic por Dzenis Burnic

Amonestado en Bosnia-Herzegovina:

36' 2T Ermin Mahmic (Quitarse la camiseta)

Cambios en Catar

54' 2T - Salió Hassan Alhaydos por Ahmed Alganehi

71' 2T - Salió Karim Boudiaf por Almoez Ali

78' 2T - Salieron Edmilson Junior por Ahmed Alaaeldin y Ahmed Fathy por Mohamed Manai

Amonestado en Catar:

32' 2T Ahmed Fathy (Conducta antideportiva)

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