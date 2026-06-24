TEMAS DE HOY:
PUBLICIDAD
Mundial 2026

Minuto a minuto: Haití y Marruecos empatan 2-2

En el estadio Atlanta, el delantero Lenny Joseph rompió el arco rival al minuto 9. Ahora, Haití supera a Marruecos.

Martin Suarez Vargas

24/06/2026 18:00

Agregar Reduno en
Achraf Hakimi de Marruecos (izquierda) y Martin Experience de Haití (derecha) en acción durante el partido de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Marruecos y Haití, en Atlanta, Georgia, EE. UU., el 24 de junio de 2026. Foto: EFE/EPA/RONALD WITTEK
Estados Unidos.

Escuchar esta nota

La definición del Grupo C promete emociones hasta el final. Marruecos ocupa el segundo puesto con cuatro puntos y afronta la última jornada con chances de avanzar a los dieciseisavos de final, mientras que Haití disputará su último encuentro en el torneo tras quedar sin opciones de clasificación.

En el estadio Atlanta, el delantero Lenny Joseph rompió el arco rival al minuto 9. Ahora, Haití supera a Marruecos.

Sigue aquí el minuto a minuto del partido:

Ubicado en la segunda posición por diferencia de gol, Marruecos debutó con un empate 1-1 frente a la Verdeamarela y luego lograron una valiosa victoria por 1-0 sobre Escocia, resultados que los dejaron bien posicionados para buscar la clasificación.

Haití llega al cierre de la fase de grupos tras caer por 1-0 ante Escocia en su debut y por 3-0 frente a Brasil en su segunda presentación. Sin puntos en la tabla y ya sin posibilidades de clasificar, el conjunto caribeño buscará despedirse del Mundial con una actuación positiva.

El juez seleccionado para supervisar el partido es Danny Makkelie.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD