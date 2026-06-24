Minuto a minuto: Haití y Marruecos empatan 2-2

La definición del Grupo C promete emociones hasta el final. Marruecos ocupa el segundo puesto con cuatro puntos y afronta la última jornada con chances de avanzar a los dieciseisavos de final, mientras que Haití disputará su último encuentro en el torneo tras quedar sin opciones de clasificación.

En el estadio Atlanta, el delantero Lenny Joseph rompió el arco rival al minuto 9. Ahora, Haití supera a Marruecos.

Sigue aquí el minuto a minuto del partido:

Ubicado en la segunda posición por diferencia de gol, Marruecos debutó con un empate 1-1 frente a la Verdeamarela y luego lograron una valiosa victoria por 1-0 sobre Escocia, resultados que los dejaron bien posicionados para buscar la clasificación.

Haití llega al cierre de la fase de grupos tras caer por 1-0 ante Escocia en su debut y por 3-0 frente a Brasil en su segunda presentación. Sin puntos en la tabla y ya sin posibilidades de clasificar, el conjunto caribeño buscará despedirse del Mundial con una actuación positiva.

El juez seleccionado para supervisar el partido es Danny Makkelie.

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