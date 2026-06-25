Minuto a minuto: Gol africano Sudáfrica y Corea del Sur (1-0)

Los africanos llegan en el último puesto con un punto y están obligados a ganar para conservar alguna posibilidad de clasificación, mientras que los asiáticos ocupan el segundo lugar con tres unidades y dependen de sí mismos para avanzar a la fase eliminatoria.

Sigue aquí el minuto a minuto:

Sudáfrica comenzó el torneo con una derrota por 2-0 frente a México. En la segunda jornada reaccionaron y consiguieron un empate 1-1 ante Chequia, resultado que les permitió sumar su primer punto.

Los surcoreanos arrancaron con una valiosa victoria por 2-1 sobre República Checa, pero no pudieron sostener el impulso en la segunda fecha y cayeron 1-0 ante México. Un triunfo le garantizaría el pase a la siguiente ronda, mientras que un empate podría obligarlo a depender de otros resultados.

Facundo Tello Figueroa es el elegido para dirigir el partido.

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