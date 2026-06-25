TEMAS DE HOY:
PUBLICIDAD
Mundial 2026

Minuto a minuto: Gol africano Sudáfrica y Corea del Sur (1-0)

Sudáfrica y República de Corea se juegan la clasificación en el Grupo A del Mundial.

Martin Suarez Vargas

24/06/2026 21:00

Agregar Reduno en
Foto: EFE.
México.

Escuchar esta nota

Los africanos llegan en el último puesto con un punto y están obligados a ganar para conservar alguna posibilidad de clasificación, mientras que los asiáticos ocupan el segundo lugar con tres unidades y dependen de sí mismos para avanzar a la fase eliminatoria.

Sigue aquí el minuto a minuto:

Sudáfrica comenzó el torneo con una derrota por 2-0 frente a México. En la segunda jornada reaccionaron y consiguieron un empate 1-1 ante Chequia, resultado que les permitió sumar su primer punto.

Los surcoreanos arrancaron con una valiosa victoria por 2-1 sobre República Checa, pero no pudieron sostener el impulso en la segunda fecha y cayeron 1-0 ante México. Un triunfo le garantizaría el pase a la siguiente ronda, mientras que un empate podría obligarlo a depender de otros resultados.

Facundo Tello Figueroa es el elegido para dirigir el partido.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD