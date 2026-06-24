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Mundial 2026

Con Neymar de vuelta y doblete de Vinícius, Brasil golea a Escocia (3-0)

Brasileños y escoceses se juegan la clasificación en el cierre del Grupo C.

Martin Suarez Vargas

24/06/2026 17:40

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Foto: AFP.
Estado Unidos.

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Con un marcador 3-0, Brasil gana el juego gracias a los goles de Vinicius Júnior (6' 1T y 47' 1T) y Matheus Cunha (14' 2T).

Las estadísticas del encuentro entre Escocia y Brasil del Mundial:

  • Posesión: Escocia (57%) VS Brasil (43%)
  • Tiros al arco: Escocia (10) VS Brasil (11)
  • Fouls cometidos: Escocia (10) VS Brasil (10)
  • Pases Correctos: Escocia (395) VS Brasil (552)
  • Pases Incorrectos: Escocia (51) VS Brasil (51)
  • Recuperaciones: Escocia (6) VS Brasil (8)
  • Tarjetas Amarillas: Escocia (1) VS Brasil (2)
  • Tiros Libres: Escocia (4) VS Brasil (1)

El partido en el estadio Miami fue dirigido por el árbitro César Ramos Palazuelos.

Formación de Escocia hoy

Steve Clarke presentó una alineación 4-5-1 con Angus Gunn en la portería; Nathan Patterson, Jack Hendry, Scott Mckenna y Andrew Robertson en la línea defensiva; Lewis Ferguson, John McGinn, Ben Gannon Doak, Scott McTominay y Kenny McLean en el mediocampo; y Lawrence Shankland en la delantera.

Formación de Brasil hoy

Por su parte, el entrenador Carlo Ancelotti decidió preparar un esquema 4-3-3, con el arquero Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Douglas Santos como defensores; Bruno Guimarães, Casemiro y Lucas Paquetá como centrocampistas; y Rayan, Matheus Cunha y Vinicius Júnior como delanteros.

Este fue el minuto a minuto del partido:

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