Con Neymar de vuelta y doblete de Vinícius, Brasil golea a Escocia (3-0)

Brasileños y escoceses se juegan la clasificación en el cierre del Grupo C.
24/06/2026 17:40
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Con un marcador 3-0, Brasil gana el juego gracias a los goles de Vinicius Júnior (6' 1T y 47' 1T) y Matheus Cunha (14' 2T).
El partido en el estadio Miami fue dirigido por el árbitro César Ramos Palazuelos.
Steve Clarke presentó una alineación 4-5-1 con Angus Gunn en la portería; Nathan Patterson, Jack Hendry, Scott Mckenna y Andrew Robertson en la línea defensiva; Lewis Ferguson, John McGinn, Ben Gannon Doak, Scott McTominay y Kenny McLean en el mediocampo; y Lawrence Shankland en la delantera.
Por su parte, el entrenador Carlo Ancelotti decidió preparar un esquema 4-3-3, con el arquero Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Douglas Santos como defensores; Bruno Guimarães, Casemiro y Lucas Paquetá como centrocampistas; y Rayan, Matheus Cunha y Vinicius Júnior como delanteros.
Este fue el minuto a minuto del partido:
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