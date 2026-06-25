Mundial 2026: qué tiene que pasar para un Argentina vs. Brasil en semifinales

Para que el clásico sudamericano se concrete, ambos equipos deben superar tres rondas de eliminación directa. Cualquier caída antes de esa instancia impediría el esperado enfrentamiento.
25/06/2026 14:55
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La posibilidad de un nuevo clásico sudamericano entre la selección Argentina y la selección de Brasil en el Mundial 2026 ya está sobre la mesa, pero el cruce no sería inmediato.
Ambos equipos avanzaron como líderes de sus grupos y quedaron en lados distintos del cuadro de eliminación directa del Copa Mundial de la FIFA 2026, lo que abre la puerta a un enfrentamiento recién en semifinales.
Según el armado del torneo, Argentina y Brasil solo podrían enfrentarse si ambos llegan hasta la penúltima instancia. Esto significa que el clásico sudamericano requiere que los dos selecciones superen tres rondas consecutivas:
Recién en semifinales coincidirían en el mismo punto del cuadro.
El camino de Argentina
La selección dirigida por Lionel Scaloni terminó primera en el Grupo J tras vencer a Argelia (3-0) y Austria (2-0), logrando puntaje ideal. Su recorrido en fase eliminatoria será exigente:
Argentina llega con buen rendimiento y un cuadro favorable en cuanto a posición, pero con cruces progresivamente más complejos.
El camino de Brasil
Brasil finalizó primero en el Grupo C luego de empatar con Marruecos (1-1) y golear a Haití y Escocia (3-0 en ambos casos), quedando con siete puntos y mejor diferencia de gol.
Su ruta será similar:
En términos simples, el escenario es claro:
- Argentina debe ganar tres partidos de eliminación directa
- Brasil también debe ganar tres partidos de eliminación directa
- Ninguno debe caer antes de semifinales
- Ambos deben sostener el liderazgo o posiciones que los mantengan en lados opuestos del cuadro
Si una de las dos selecciones tropieza antes, el cruce quedará automáticamente descartado.
Un clásico con historia reciente favorable a Argentina
El antecedente inmediato favorece a la Albiceleste, que ganó los últimos duelos oficiales, incluyendo la victoria en el Maracaná en 2023 y el triunfo 4-1 en Buenos Aires en Eliminatorias. Sin embargo, el contexto mundialista eleva la expectativa a otro nivel.
El cuadro del Mundial 2026 dejó abierta la posibilidad, pero también la exigencia: Argentina y Brasil solo se verían las caras si ambos cumplen un recorrido perfecto hasta semifinales. El clásico está latente, pero todavía depende de un largo camino de eliminación directa.
Fuente: Infobae, El Ámbito y Conmebol
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